/తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. అలిపిరి నడక మార్గంలో ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్స్, టీటీడీ కీలక నిర్ణయం!

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. సర్వదర్శనం కోసం 24 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 90 వేల మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, ఒక్కరోజు ఆదాయం రూ. 4.6 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది. అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రత కోసం పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, వన్యప్రాణుల నియంత్రణకు కూడా సమగ్ర కార్యాచరణ చేపట్టనున్నట్లు టీటీడీ అదనపు ఈఓ శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రత కోసం టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వన్యప్రాణుల సంచారాన్ని సమర్థవంతంగా నియంత్రించేందుకు అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పనిచేయాలని టీటీడీ అదనపు ఈఓ శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి అధికారులకు సూచించారు.
ఈ నేపథ్యంలో, శనివారం తిరుమల పద్మావతి విశ్రాంతి భవనంలో సుధర్మ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కోనేరు ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంటున్న వన్యప్రాణుల ఘటనలపై డేటా విశ్లేషణ చేసి, ఇవి పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచించారు.
ఇప్పటికే మూడు ప్రధాన ప్రమాద కారకాలను గుర్తించి, వాటిని సమగ్రంగా పరిశీలించి వన్యప్రాణుల సంచార ప్రభావాన్ని తగ్గించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను అంచనా వేస్తూ అవసరమైన నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు.
అంతేకాకుండా, అలిపిరి నడక మార్గంలో దుకాణాల నిర్వహణ వల్ల వన్యప్రాణుల సంచారం, భక్తుల భద్రతపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలని చెప్పారు. అడవి ప్రాంతంలో వ్యర్థాల నిర్వహణను మరింత పటిష్టం చేసి, ఆహార వ్యర్థాలు లేదా ఇతర చెత్త కారణంగా వన్యప్రాణులు నడక మార్గం వైపు ఆకర్షించబడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
అలాగే, లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక మెర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఆధునిక పరికరాలు, వాహనాలు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలతో కూడిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చి, వన్యప్రాణుల ఘటనలు జరిగినప్పుడు తక్షణమే స్పందించేలా వ్యవస్థను సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంది. సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పట్టేలా ఉంది. నిన్న ఒక్కరోజే 90,000 మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, వీరిలో 38,000 మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. ఒక్కరోజు హుండీ ఆదాయం రూ. 4.6 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ వెల్లడించింది.