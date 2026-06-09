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TTD: భక్తులకు టీటీడీ బంపర్ ఆఫర్.. తిరుమల శ్రీవారి హుండీ బియ్యం సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్, ఇలా దక్కించుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:36 AM IST

TTD To Conduct Online Auction For Mixed Rice: ప్రపంచప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలకు శ్రీవారి భక్తులు దర్శించుకుంటారు. వారు స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఇటీవలె ఈ వేలంలో ఆన్‌లైన్‌లో స్వామివారి పట్టువస్త్రాలకు జూన్‌ 4వ తేదీ నిర్వహించారు. తాజాగా శ్రీవారికి సమర్పించిన మిక్సెడ్‌ రైస్‌ కూడా జూన్‌ 11న ఈ-వేలం వేయనున్నట్లు టీటీడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. స్వామివారికి భక్తులు సమర్పించిన బియ్యాన్ని ఈ-వేలం వేయనున్నారు. టీటీడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.  

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తిరుమలతోపాటు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల హుండీల ద్వారా భక్తులు సమర్పించిన బియ్యాన్ని జూన్‌ 11వ తేదీన ఈ-వేలంలో విక్రయించనున్నారు.  

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మొత్తం టీటీడీ 20 లాట్లలో సుమారు 7,938 కేజీల బియ్యాన్ని వేలం వేయనున్నారు. మీరు కూడా ఈ వేలంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే, జూన్‌ 10 ఉదయం 10 గంటలలోపు Konugolu పోర్టల్‌ ద్వారా రూ.50,000 ఈఎండీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

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ఆసక్తి ఉన్న తిరుమల శ్రీవారి భక్తులు మరిన్ని వివరాలకు తిరుపతిలోని టీటీడీ మార్కెటింగ్‌ కార్యాలయం ఫోన్‌ నెంబర్‌: 0877-2264429 సంప్రదించవచ్చు. లేదా టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ www.konugolu.ap.gov.in సందర్శించవచ్చు.  

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తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్‌ లేని సర్వ దర్శనం భక్తులకు 18 గంటల వరకు సమయం పడుతోంది. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని 95,152 మంది దర్శించుకున్నారు. అందులో 40,601 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.4.44 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది.

TAGS:
Tirumala News
Tirumala ttd hundi mixed rice e auction dates
how to buy tirupati balaji hundi rice online

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