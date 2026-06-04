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TTD SV Oriental College: ఎస్వీ ప్రాచ్య కళాశాలలో అడ్మిషన్లు షురూ.. దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా? ఏ కోర్సులకు డిమాండ్ ఉందంటే?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 04, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:06 AM IST

Admission Open At SV Oriental College 2026: తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాలలో అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. TTD ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ ఎస్వీ కళాశాలలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రవేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కళాశాలలో చదువుకోవాలని కోరుకునే విద్యార్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
 

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ఎస్వీ ప్రాచ్య కళాశాల అడ్మిషన్లు

తిరుపతి ఎస్వీ ప్రాచ్య కళాశాలలో ప్రస్తుతం బీఏ డిగ్రీ కోర్సుల కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. ఇందులో తెలుగు, సంస్కృతం, హిందీ, టూరిజం & ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ వంటి విభాగాల్లో ప్రవేశాలు లభిస్తాయి. టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న ఈ కళాశాల ద్వారా భాషలు, సంస్కృతిని అభ్యసించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.  

ttd degree college admissions online application2/5

టీటీడీ డిగ్రీ కాలేజ్ అడ్మిషన్స్

అంతేకాకుండా, ఇంటర్మీడియట్ స్థాయికి సమానమైన కోర్సుల్లో సంస్కృతం, తెలుగు, హిందీ విభాగాల్లో కూడా అడ్మిషన్లు ఇస్తున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు ఉపయోగించుకుంటే వారికి ఉచిత హాస్టల్, ఉచిత భోజన సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.  

sv oriental college tirupati courses list3/5

తిరుపతి ఎస్వీ ఓరియంటల్ కాలేజీ కోర్సులు

ఈ కళాశాలలో ప్రవేశం పొందడానికి అర్హతలు ఏమిటంటే.. ఇంటర్మీడియట్ లేదా తత్సమాన పరీక్షలు పాసైన వారు 18 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. అలాగే, మూడు ఏళ్ల డిగ్రీ కోర్సు కోసం 21 ఏళ్ల లోపు వయస్సు, ఇంటర్మీడియట్ లేదా తత్సమాన విద్యార్హత ఉండాలి.  

ttd free food and accommodation colleges4/5

టీటీడీ ఉచిత హాస్టల్ కాలేజీలు

ఆసక్తి గల విద్యార్థులు తమ ధృవీకరణ పత్రాలతో వెంటనే కళాశాల కార్యాలయానికి రావాలి. కేటి రోడ్డులో ఉన్న ఎస్వీ ప్రాచ్య కళాశాల ఆఫీసులో రూ. 25 చెల్లించి దరఖాస్తు ఫారం నింపవచ్చు. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ జులై 31. మరిన్ని వివరాల కోసం 9848642346 నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు.  

sv oriental college5/5

ఎస్వీ ప్రాచ్య కళాశాల

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే చాలా పాఠశాలలో కళాశాలలో ఉన్నాయి. పాఠశాలల్లో ఒకటి నుంచి 10వ తరగతి తో పాటు ఇంటర్ డిగ్రీ విద్యను కూడా టీటీడీ అందిస్తోంది. వారికి ఉచిత వసతి భోజన సౌకర్యాలు కూడా లభిస్తాయి. తిరుమల అంటే కేవలం ఆలయానికే కాకుండా ధార్మిక ధాతృత్వ కార్యక్రమాలు కూడా చేపడుతుంది అందులో భాగంగా పేద విద్యార్థులకు విద్య కూడా అందిస్తోంది.  

TAGS:
ttd sv oriental college admissions 2026
sri venkateswara oriental college tirupati admission 2026-27

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