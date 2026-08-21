/శ్రీవారి భక్తుల భద్రతకు మైండ్ బ్లోయింగ్ టెక్నాలజీ.. తిరుమలలో రోబోట్ డాగ్స్ రంగంలోకి!

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా కొనసాగుతోంది. భక్తుల భద్రతను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు టీటీడీ దేవస్థానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వన్యప్రాణుల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడంతో పాటు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకుంటూ భక్తుల రక్షణ కోసం టీటీడీ చర్యలు చేపడుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో, రోబోటిక్ ఆప్టికల్ కెమెరా, థర్మల్ ఇమేజింగ్ కెమెరా, లైట్లతో కూడిన ఒక రోబోట్ పనితీరును టీటీడీ అదనపు ఈఓ శ్రీ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి పరిశీలించారు. అటవీ ప్రాంతంలో మనుషులు వెళ్లడానికి ఇబ్బందిగా ఉండే చోట్ల కూడా ఈ రోబోట్ ద్వారా వన్యప్రాణుల కదలికలను పర్యవేక్షించవచ్చు.
భక్తుల భద్రతను మరింత పెంచే లక్ష్యంతో టీటీడీ ఈ అధునాతన సాంకేతికతను వినియోగించుకోనుంది. తిరుమలలోని పద్మావతి అతిథి గృహం వద్ద ఈ క్వాడ్రుపేడ్ రోబోట్ పనితీరును టీటీడీ అదనపు ఈఓ నిన్న పరిశీలించారు.
ఈ రోబోట్లో వివిధ రకాల సెన్సార్లు, AI సాంకేతికత ఉన్నాయి. వీటి సహాయంతో చీకటిగా లేదా పొగమంచుతో ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా వన్యప్రాణుల కదలికలను ఇది గుర్తించగలదు. అలాగే, ఈ రోబోట్లోని AI వ్యవస్థ పెద్ద జంతువులు, మనుషులు, వాహనాలు, పశువులను సులభంగా గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
ఇది జియో ట్రాఫిక్ అలెర్ట్ను పంపించడమే కాకుండా, లైవ్ వీడియో, థర్మల్ ఫీడ్ను కంట్రోల్ రూమ్లోని పెట్రోలింగ్ సిబ్బందికి అందించేలా వ్యవస్థను రూపొందించే అవకాశాలను పరిశీలించారు. అలిపిరి నుండి తిరుమల కాలిబాట వరకు ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో చిరుతల సంచారాన్ని కూడా ఇది గుర్తించగలదు.
భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వన్యప్రాణుల నుండి రక్షణ కల్పించేందుకు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రోబోట్లోని సౌండ్, లైట్ యూనిట్లను ఉపయోగించి, ఎలాంటి భౌతిక తాకిడి లేకుండానే వన్యప్రాణులను తిరిగి అటవీ ప్రాంతం వైపు మళ్లించే అవకాశాలను కూడా పరిశీలించారు.