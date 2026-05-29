TTD Cloth Auction: తిరుమల శ్రీవారి పట్టువస్త్రాల వేలానికి ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయడానికి ఇలా రిజిస్టర్ చేసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: May 29, 2026, 10:28 AM IST|Updated: May 29, 2026, 10:28 AM IST

TTD To Conduct Online Auction From June 4: తిరుమలలో వేసవి సెలవుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. గురువారం ఒక్కరోజే 74,569 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వారిలో 46,292 మంది స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. టీటీడీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆదాయం రూ.3.80 కోట్లు వచ్చింది. అయితే, తిరుమలలో జూన్ 4 నుంచి 6 వరకు శ్రీవారి పట్టు వస్త్రాల ఈ-వేలం ఆన్‌లైన్‌లో జరగనుంది. దాని గురించిన పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

టీటీడీ

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వస్తుంటారు. తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. వాటిని కానుకల రూపంలో, పట్టు వస్త్రాల రూపంలో కూడా సమర్పిస్తారు.  

టీటీడీ వస్త్రాల ఈ వేలం

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు ఇతర అనుబంధ ఆలయాలకు భక్తులు కానుకగా సమర్పించే వస్త్రాలు, అంటే కొత్తవి, ఉపయోగించినవి, కొద్దిగా దెబ్బతిన్నవి మొత్తం 147 లాట్ల వస్త్రాలను ఈ ఆన్‌లైన్ వేలంలో ఉంచనున్నారు.  

తిరుమల శ్రీవారి పట్టువస్త్రాల వేలం

ఇందులో న్యూ ఆర్ట్ సిల్క్ శారీస్, సిల్క్ శారీస్ మొదలైనవి ఉన్నాయి. జూన్ 4వ తేదీ నుంచి 6వ తేదీ వరకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో EA ID Nos 25918 to 25923 ద్వారా ఈ వేలం జరుగుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న భక్తులు ఈ వేలంలో పాల్గొనవచ్చు.  

టీటీడీ ఆన్‌లైన్ వేలం రిజిస్ట్రేషన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ-కొనుగోలు పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకున్న వారికి ఈ వస్త్రాల ఆన్‌లైన్ వేలంలో పాల్గొనడానికి అర్హత ఉంటుంది. ఇతర వివరాల కోసం స్థానిక జనరల్ మేనేజర్ లేదా ఏఈఓ, టీటీడీ హరే కృష్ణ మార్గ్, తిరుపతిలో  https://konugolu.ap.gov.in లేదా టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌  www.tirumala.org లో సంప్రదించవచ్చు.  

శ్రీవారి చీరల వేలం ఆన్‌లైన్

 0877–2264429 నంబర్‌కు ఫోన్ చేసి కూడా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఇక తిరుమలలో వేసవి రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 74 వేల మందికి పైగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అందులో 46 వేల మంది స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఈ నెలలో నల్ల బంగారం రికార్డు స్థాయి నమోదు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.   

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.3.80 కోట్లు వచ్చిందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది. లడ్డు విక్రయాలు 4.15 లక్షలకు చేరుకున్నాయి. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ శిలాతోరణం వైపు వరకు ఉంది. సర్వదర్శనం భక్తులకు 20 గంటల వరకు సమయం పడుతోంది.

