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తిరుమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. అన్నప్రసాదం, నీరు పంపిణీ కోసం టీటీడీ సరికొత్త టెక్నాలజీ!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 15, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:05 AM IST

తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది. వైకుంఠం ఆలయంలోని వివిధ కంపార్ట్‌మెంట్లలోని స్థలాలు పూర్తిగా నిండిపోవడంతో, శ్రీవారి దివ్య దర్శనం పొందాలనే ఉత్కంఠతో భక్తులు సుదీర్ఘంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రస్తుతం సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు సుమారు 15 గంటల వరకు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. భక్తుల ఈ భారీ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) భక్తులకు మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు సరికొత్త సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా భక్తులకు అన్నప్రసాదం, తాగునీరు, పాలు వంటి అవసరాలను అత్యంత వేగంగా, సమర్థవంతంగా అందించే లక్ష్యంతో 'ఎక్స్ లిఫ్టర్' (X-Lifter) అనే ప్రత్యేక వ్యవస్థను రూపొందించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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తిరుమల

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి భక్తుల రాక కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాలేదు; దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నా శ్రీవారి భక్తులు ఆయన దర్శనం కోసం తపిస్తూ ఉంటారు. భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో తిరుమలకు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని, తమ మొక్కులను చెల్లించుకుంటున్నారు.   

Tirumala tirupati devasthanam2/5

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

ఈ రద్దీని అధిగమించడానికి టీటీడీ సరికొత్త టెక్నాలజీని ప్రవేశపెడుతోంది. అన్నప్రసాదం, నీరు, పాలను వేగంగా పంపిణీ చేయడానికి రూపొందించిన ఈ  వ్యవస్థను ఇప్పటికే పరీక్షించడానికి భాగంగా తాజాగా ట్రయల్ రన్ కూడా నిర్వహించారు. ఒకవేళ ఈ ట్రయల్ రన్ విజయవంతమైతే, ఈ వ్యవస్థను శాశ్వతంగా అమలులోకి తీసుకురానున్నారు.   

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తిరుమల రద్దీ

ఈ కొత్త మిషన్ పనితీరును, ప్రయోగాత్మక దశను టీటీడీ సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా పంచుకుంది. అంతేకాకుండా, ఇప్పటికే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏఐ (AI) టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ భక్తులకు అత్యుత్తమ, మెరుగైన సేవలను అందిస్తోంది. అదే సమయంలో, టీటీడీ ట్రస్టులు వివిధ పథకాల ప్రివిలేజ్ అంశాల్లో కూడా కీలకమైన మార్పులు చేశారు.  

Tirumala devasthanam4/5

తిరుమల దేవస్థానం

ఇవి అర్ధరాత్రి నుంచే అమలులోకి వచ్చాయి. అలాగే, ఎస్‌ఎస్‌డీ భక్తుల సౌకర్యార్థం నూతన షెడ్లు, ప్రత్యేక క్యూ లైన్‌లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, గణాంకాల విషయానికి వస్తే, నిన్న ఒక్కరోజే సుమారు 75,485 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.   

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టీటీడీ ఎక్స్ లిఫ్టర్ టెక్నాలజీ

ఇందులో 30 వేలమందికి పైగా భక్తులు తలనీలాలను స్వామివారికి సమర్పించగా, నిన్న ఒక్క రోజులోనే దేవస్థానానికి రూ. 4.36 కోట్ల భారీ హుండీ ఆదాయం లభించింది. ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శనం కోసం సుమారు 4 గంటల సమయం, ఎస్‌ఎస్‌డీ దర్శనం కోసం సుమారు 15 గంటల సమయం పడుతోంది.

TAGS:
tirumala heavy crowd updates
ttd x lifter technology
tirupati temple live status
tirumala free darshan waiting time

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