English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత, అన్ని ఆర్జీత సేవలు రద్దు..

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత, అన్ని ఆర్జీత సేవలు రద్దు..

Ttd key alerts to devotees on lunar elcipse:తిరుమలలో మార్చి 3 ఆలయం మూసివేయనున్నారని టీటీడీ కీలక ప్రకటన చేసింది. భక్తులు వీటిని గమనించి దర్శనం ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని సూచనలు చేసింది.
 
1 /6

తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ద్వారదర్శనాలు  కొనసాగుతున్నాయి. జవవరి 8 వరకు టీటీడీ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనుంది. ముఖ్యంగా ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని కూడా నిలిపివేశారు. మరోవైపు తిరుమలలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్త జన సందోహం కన్పితస్తుంది.  

2 /6

అంతే కాకుండా టీటీడీ సైతంశ్రీవారి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడ కూడా సమస్యలు తలెత్తకుండాకట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. వెంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనానికి ప్రస్తుతం 24 గంటల సమయంపడుతుంది.

3 /6

మరోవైపు తిరుమలలో ఎప్పటికప్పుడు భక్తులు తరలివస్తుండటంతో అన్ని కంపార్ట్ మెంట్ లు కూడా ఫుల్ గా ఉంటున్నాయి. టీటీడీ సముదాయాలు కూడా భక్తులతో నిండుగా ఉన్నాయి. అయితే.. చాలా మంది తిరుమల స్వామివారిని దర్శించుకునేందుక నెలల ముందే బుక్కింగ్స్ లు చేసుకుంటారు.

4 /6

వివిధ సేవల్లో పాల్గొనాలనుకునే వారు నెలకు ముందే బుక్కింగ్ ల చేసుకుంటారు. అయితే.. మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో తిరుమలలో శ్రీవారి ఆలయంను మూసివేయనున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రహణ కాలం.. మధ్యాహ్నం 3:20 నుండి సాయంత్రం 6:47 వరకు దాదాపు మూడున్నర గంటలు ఉండనుంది. అయితే.. గ్రహణానికి ఆరు గంటల ముందు ఆలయ తలుపులు మూసివేయడం ఆచారంగా పాటిస్తు వస్తున్నారు.

5 /6

దీనిలో భాగంగా.. మార్చి 03న ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 7:30 గంటల వరకు తిరుమల ఆలయ తలుపులు మూసివేస్తారు. ఆ తర్వాత  మార్చి 03న రాత్రి 8:30 గంటల తర్వాత శుద్ధి, పూజలు చేసి మరల భక్తులను స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.   

6 /6

అదే విధంగా.. చంద్రగ్రహణం కారణంగా భక్తులపై అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ,  ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకారసేవ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవలతో పాటు మొదలైన ఆర్జీత సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు భక్తులు వీటిని గమనించాలని టీటీడీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Tirumala Darshan Vaikunta ekadashi Vaikunta dwara darshan TTD News Tirumala arjitha sevas Lunar Eclipse Tirumala temple chandragrahan in Tirumala Tirumala Arjitha seva Tirumala latest news tirupati darshan

Next Gallery

Prabhas: ప్రభాస్ రాజా సాబ్ కథ నుంచి పెద్ద ట్విస్ట్ బయటపెట్టేసిన డైరెక్టర్.. అసలు ఇలా ఎందుకు చేశారు..!