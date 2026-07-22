/నిజాయితీ చాటుకున్న టీటీడీ విజిలెన్స్.. అలిపిరి వద్ద మరిచిపోయిన బంగారం బ్యాగ్ భక్తుడికి అందజేత!

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని ప్రకారం ఎస్ఎస్డి (SSD) టోకెన్ల జారీని నేటికి రద్దు చేశారు. అలాగే రేపటి దర్శనానికి సంబంధించిన టోకెన్లను ఈరోజు జారీ చేయబోమని తెలిపింది. మరోవైపు, తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్లే భక్తుల ప్రవేశ ద్వారమైన అలిపిరి చెక్ పాయింట్ వద్ద సోమవారం ఉదయం 11:30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక భక్తుడు అనుకోకుండా తన బ్యాగును మర్చిపోయారు. వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ భక్తుడికి ఆ బంగారు ఆభరణాలు ఉన్న బ్యాగును అప్పగించారు.
TTD Vigilence Staff Bag Returns: తిరుమలలో అలిపిరి నడక మార్గంలో చెకింగ్ సమయంలో సదరు భక్తుడు తన బ్యాగును మరచిపోయాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన టీటీడీ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆ బ్యాగును తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అందులో సుమారు 100 గ్రాముల బంగారం ఉందని గుర్తించారు.
ఇక టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బంది సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించారు. ఆ బ్యాగు హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రీ మహేష్ అనే భక్తుడిదని తెలుసుకున్నారు. తన బ్యాగు మర్చిపోయిన విషయాన్ని కూడా గమనించని ఆ భక్తుడిని వెంటనే కార్యాలయానికి పిలిపించారు.
అయితే, అప్పటికి కూడా తన బ్యాగు లేదని గుర్తించని భక్తుడికి పిలించారు. పూర్తి వివరాలను ధృవీకరించిన అనంతరం బ్యాగును అప్పగించారు. విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఈ సేవా భావాన్ని ఆ భక్తుడు అభినందిస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అయితే, తిరుమలలో రద్దీ నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంది. శుక్రవారం దర్శనానికి సంబంధించి మధ్యాహ్నం నుండి యథావిధిగా ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను జారీ చేసే ప్రక్రియను వరుసగా నాలుగో వారం కూడా రద్దు చేశారు. రేపటి దర్శనానికి ఈరోజు టోకెన్లు జారీ చేయబోమని టీటీడీ పేర్కొంది.
ప్రస్తుతం తిరుమల సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్లన్నీ నిండిపోయి శిలా తోరణం వరకు భక్తుల క్యూ లైన్లు ఉన్నాయి. మెట్ల మార్గంలో గంటలోపే ముగిసిన ఎస్ఎస్డి టోకెన్ల కోసం భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే భారీ క్యూలో వేచి ఉండాల్సి రావడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.