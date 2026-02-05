White to Black Hair: 80 ఏళ్ల వయసులో కూడా తెల్ల జుట్టు శాశ్వతంగా నల్లగా మారే ఈ సహజ రహస్యం చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు చెప్పే చిన్న ప్యాక్ ట్రై చేసి చూడండి.. అసలు కెమికల్స్ లేకుండా తక్కువ సమయంలోనే తెల్ల జుట్టుని పూర్తిగా నల్లగా మార్చుకోవచ్చు..
వయసు పెరిగే కొద్దీ తెల్ల జుట్టు రావడం సహజమే కానీ ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే చాలామందికి గ్రే హెయిర్ సమస్య ఎదురవుతోంది. కెమికల్ హెయిర్ డైలు వెంటనే రంగు ఇస్తాయి కానీ జుట్టు వేర్లను బలహీనపరచి భవిష్యత్తులో మరింత జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతాయి.
సహజంగా జుట్టు రంగును తిరిగి పొందాలంటే ఆవాలు, కరివేపాకు లాంటి పదార్థాలు చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి జుట్టులోని మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ఉత్తేజితం చేసి సహజ నల్ల రంగు తిరిగి రావడానికి సహాయపడతాయి.
ముందుగా గుప్పెడు ఆవాలను తక్కువ మంటపై వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే గుప్పెడు కరివేపాకును కూడా వేయించి చల్లారిన తర్వాత రెండింటినీ మిక్సీలో వేసి మెత్తని పొడిగా తయారు చేసుకోవాలి.
ఈ పొడిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇది అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించుకునేలా ఉండటం ఈ పద్ధతిలోని ప్రత్యేకత అని చెప్పవచ్చు.
పొడిలో కొద్దిగా గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనె లేదా నువ్వుల నూనె కలిపి తలకు పట్టించుకుంటే.. కొత్తగా వచ్చే జుట్టు నల్లగా పెరుగుతుంది. ఉన్న తెల్ల జుట్టు కూడా నల్లగా మారుతుంది. ఈ మిశ్రమం అప్లై చేసిన మూడు గంటల తర్వాత తలస్నానం చేయవచ్చు. క్రమంగా తెల్ల జుట్టు తగ్గడం మొదలవుతుంది.