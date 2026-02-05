English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Permanent Black Hair: 80 ఏళ్లలో కూడా గుప్పెడు ఆవాలతో తెల్ల జుట్టు.. పర్మనెంట్‌గా నల్లగా మార్చుకునే విధానం ఇదే..!

White to Black Hair: 80 ఏళ్ల వయసులో కూడా తెల్ల జుట్టు శాశ్వతంగా నల్లగా మారే ఈ సహజ రహస్యం చాలా మందికి తెలియదు. ఇప్పుడు చెప్పే చిన్న ప్యాక్ ట్రై చేసి చూడండి.. అసలు కెమికల్స్ లేకుండా తక్కువ సమయంలోనే తెల్ల జుట్టుని పూర్తిగా నల్లగా మార్చుకోవచ్చు..
 
1 /5

వయసు పెరిగే కొద్దీ తెల్ల జుట్టు రావడం సహజమే కానీ ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే చాలామందికి గ్రే హెయిర్ సమస్య ఎదురవుతోంది. కెమికల్ హెయిర్ డైలు వెంటనే రంగు ఇస్తాయి కానీ జుట్టు వేర్లను బలహీనపరచి భవిష్యత్తులో మరింత జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతాయి.

2 /5

సహజంగా జుట్టు రంగును తిరిగి పొందాలంటే ఆవాలు, కరివేపాకు లాంటి పదార్థాలు చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి జుట్టులోని మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ఉత్తేజితం చేసి సహజ నల్ల రంగు తిరిగి రావడానికి సహాయపడతాయి.  

3 /5

ముందుగా గుప్పెడు ఆవాలను తక్కువ మంటపై వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే గుప్పెడు కరివేపాకును కూడా వేయించి చల్లారిన తర్వాత రెండింటినీ మిక్సీలో వేసి మెత్తని పొడిగా తయారు చేసుకోవాలి.  

4 /5

ఈ పొడిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇది అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించుకునేలా ఉండటం ఈ పద్ధతిలోని ప్రత్యేకత అని చెప్పవచ్చు.

5 /5

పొడిలో కొద్దిగా గోరువెచ్చని కొబ్బరి నూనె లేదా నువ్వుల నూనె కలిపి తలకు పట్టించుకుంటే.. కొత్తగా వచ్చే జుట్టు నల్లగా పెరుగుతుంది. ఉన్న తెల్ల జుట్టు కూడా నల్లగా మారుతుంది. ఈ మిశ్రమం అప్లై చేసిన మూడు గంటల తర్వాత తలస్నానం చేయవచ్చు. క్రమంగా తెల్ల జుట్టు తగ్గడం మొదలవుతుంది.

