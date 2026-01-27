Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే

Prathap Singh Anusha Hegde Divorce: బుల్లితెర హీరో ప్రతాప్ సింగ్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. శశిరేఖ పరిణయం సీరియల్తో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. ప్రతాప్ భార్య అనూష హెగ్డే కూడా నిన్నే పెళ్లాడతా సీరియల్ ద్వారా అందరికీ సుపరిచితమే. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట.. తాజాగా తాము విడిపోయామంటూ ప్రకటించారు.
సినిమా, టీవీ రంగాల్లో ఉన్న వారి జీవితాలు ఎప్పుడు తెరిచిన పుస్తకాలే. వారి లైఫ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ అందరికీ ఉంటుంది. అయితే స్మాల్ స్క్రీన్ రియల్ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే తమ వైవాహిక బంధం నుండి విడిపోయామంటూ చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. వీరిద్దరూ విడిపోయారంటూ గత కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తుండగా.. తాజాగా అనూష తాము విడాకులు తీసుకున్నామంటూ పోస్ట్ పెట్టింది.
అనూష హెగ్డే తన భర్తతో చాలా కాలంగా దూరంగా ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఒకే ఒక్క పోస్ట్తో క్లారిటీ ఇచ్చింది. నా వైవాహిక జీవితంలో 2023 తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయో మీ అందరికీ తెలుసు. మేమిద్దరం చట్టపరంగా 2025లోనే విడిపోయామని తెలియజేయడానికే ఈ పోస్ట్.. అధ్యాయం ముగిసింది.
ఈ విడాకుల విషయంపై ఎటువంటి చర్చ పెట్టొద్దని కోరుతున్నాను. మీ ప్రేమాభిమానాలకు, అందిస్తున్న సపోర్ట్కు కృతజ్ఞతలు అని పేర్కొంది. పరస్పర అంగీకారంతోనే తన జీవితంలో ఈ అధ్యాయం ముగిసిందని అనూష తెలిపింది. ప్రస్తుతం తన కుటుంబం, కెరీర్, మానసిక ప్రశాంతతపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు రాసుకొచ్చింది.
సీరియల్లో జంటగా..అనూష హెగ్డే, ప్రతాప్ సింగ్ 'నిన్నే పెళ్లాడతా' సీరియల్లో కలిసి నటించారు. ఆ సమయంలోనే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. దీంతో 2020లో ఎంతో గ్రాండ్గా పెళ్లి చేసుకున్నారు. మొదట్లో ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉన్న ఈ జంట మధ్య కొంతకాలంగా విభేదాలు మొదలయ్యాయి. చివరకు దంపతులిద్దరూ విడిపోవడానికే నిర్ణయించుకున్నారు.
ఇక ప్రతాప్ సింగ్.. శశిరేఖ పరిణయం, కుంకుమ పువ్వు, తేనె మనసులు ఇలా పలు సీరియల్స్ చేశాడు. ముద్దపప్పు ఆవకాయ వెబ్ సిరీస్లో నిహారికకు జోడీగా యాక్ట్ చేశాడు. బేవర్స్ సినిమాలోనూ నటించాడు. అనూష హెగ్డే విషయానికి వస్తే సూర్యకాంతం సీరియల్లో యాక్ట్ చేసిన ఈ నటికి తెలుగులో పెద్దగా అవకాశాలు రాకపోవడంతో కన్నడలో సీరియల్ చేస్తుంది.