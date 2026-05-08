Thalapathy Vijay: విజయ్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధం..TVKకు మూడు పార్టీలు మద్దతు..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 08, 2026, 09:16 PM IST|Updated: May 08, 2026, 09:16 PM IST

TVK Vijay: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో నటుడు, TVK పార్టీ చీఫ్ విజయ్ పేరు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. తాజాగా ఆయనకు మరో మూడు రాజకీయ పార్టీల మద్దతు లభించనున్నట్లు వార్తలు రావడంతో రాష్ట్ర రాజకీయాలు మరింత ఆసక్తికరంగా మారాయి.

సమాచారం ప్రకారం VCK, CPI, CPM పార్టీలు TVKకి మద్దతు ఇవ్వడానికి అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూడు పార్టీల నేతలు త్వరలో ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించి అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో TVK పార్టీకి బలం పెరిగిందనే చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో మొదలైంది.

మరోవైపు ఈ రోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు విజయ్ గవర్నర్‌ను కలవనున్నట్లు సమాచారం. కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు VCK, CPI, CPM మద్దతుతో మొత్తం 118 మంది ఎమ్మెల్యేల జాబితాతో ఆయన గవర్నర్‌ను కలిసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దీంతో తమిళనాడులో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు ఏర్పడుతున్నాయనే అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఇప్పటి వరకు సినిమాల్లో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించిన విజయ్, రాజకీయాల్లో కూడా అదే స్థాయిలో ప్రభావం చూపించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. యువతలో ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్ కారణంగా TVK పార్టీపై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. 

మొదటిసారి ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన విజయ్ మంచి సీట్లు దక్కించుకున్నారు. ఈ పార్టీల మద్దతతో ముఖ్యమంత్రిగా తమిళనాదిలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తాడు అని ఆయన అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.  

అయితే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ వార్తలపై పూర్తి స్పష్టత రాలేదు. కానీ VCK, CPI, CPM మద్దతు నిజమైతే తమిళనాడు రాజకీయాల్లో TVK కీలక శక్తిగా మారే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి విజయ్ గవర్నర్ భేటీపైనే ఉంది.

