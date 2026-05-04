TVK Vijay and Trisha: త్రిష నాదే.?.. తమిళనాడు నాదే.. ఫలితాల్లో దూసుకుపోతున్న టీవీకే విజయ్.!.

Tamil nadu Assembly Election Results 2026: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో టీవీకే విజయ్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ వైపుకు దూసుకునిపోతున్నారు. మరోవైపు పోలీసులు టీవీకే విజయ్ నివాసంకు చేరుకుని భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
 
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో నూతన అధ్యాయం మొదలైందని చెప్పుకొవచ్చు. దాదాపు 50 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేల ద్వయంను  వెనక్కు నెట్టి తొలిసారి పార్టీ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీ  ప్రభంజనం సృష్టించింది. ఏపార్టీతో మద్దతులేకుండానే టీవీకే విజయ్ ఎన్నికల్లో లీడ్ లో కొనసాగుతూ మ్యాజిక్ ఫిగర్ వైపుకు దూసుకొని పోతున్నారు.

తమిళనాడులో మార్పును కొరుకున్న తమిళ తంబీలుయువత గంప గుత్తగా టీవీకే విజయ్ కు ఓటు వేసి తమ మద్దతు తెలిపారు. తమిళ నాడులో అసెంబ్లీ ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతుంది. డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలను వెనక్కు నెట్టి  టీవీకే విజయ్ 108 స్థానాల్లో ఆధిక్యం దిశగా దూసుకునిపోతున్నారు.

మరోవైపు ఇప్పటికే పలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సైతం ఇప్పటికే టీవీకే పార్టీ కింగ్ మేకర్ గా మారుతారని చెప్పాయి. దీంతో మహబలి పురంలో ప్రత్యేకంగా  రిసార్ట్ ను సైతం టీవీకే విజయ్ బుక్ చేశారు. గెలిచిన అభ్యర్థులు చేజారకుండా ముందు జాగ్రత్తగా రిసార్ట్ కు రావాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

ఇక టీవీకే విజయ్ ఒకవైపు దశాబ్దాలుగా పాలన అందిస్తున్న పార్టీలపై విమర్శలు గుప్పిస్తునే తన మ్యానిఫెస్టోలో ప్రజలకు ఏంచేస్తానో స్పష్టంగా వివరించారు.  టీవీకే విజయ్ మ్యానిఫెస్టోకు ప్రజలు భారీ ఆదరణ లభించిందని చెప్పుకొవచ్చు. తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల రోజు త్రిష బర్త్ డే కూడా కలిసి రావడం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.  త్రిష, టీవీకే విజయ్ తో డేటింగ్ చేస్తున్నారని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తునే ఉన్నాయి.

తన భార్య సంగీతతో డైవర్స్ వివాదం ఇప్పటికే కోర్టు పరిధిలో ఉంది.  అధికారికంగా డైవర్స్ తీసుకున్నాక త్రిషను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతుంది. త్రిష ఈ రోజున తన బర్త్ డే నేపథ్యంలో తిరుమలకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.   ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం టీవీకే విజయ్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు. టీవీకే విజయ్ కు ఒకవేళ అనుకున్న మెజారిటీ రాకుంటే కాంగ్రెస్, పీఎంకే, సీపీఐతో పొత్తు పెట్టుకొవడానికి రెడీగా ఉన్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. 

ఇతర పార్టీలతో ఎలాంటి పొత్తులు పెట్టుకొకుండా సింగిల్ గా పార్టీని స్థాపించి టీవీకే పార్టీ ప్రభంజనం క్రియేట్ చేశారని తమిళనాట రాజకీయాల్లో పెద్ద చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు టీవీకే పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారీటీతో పాటు విజయ్ దళపతి సీఎం పీఠం ఎక్కడం ఖాయంగా కూడా కన్పిస్తుంది. ఏదీ ఏమైన మరికొన్ని గంటల్లో దీనిపై స్పష్టమైన ఒక క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు.  

