Vijay Net Worth: తమిళ పాలిటిక్స్‌లో విజయ్ ప్రభంజనం.. ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో ‘దళపతి’ చూపించిన ఆస్తి ఎంతో తెలుసా?

TVK Vijay Net Worth Lavish Life Of Jana Nayagan Star: తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో దూసుకెళ్తున్న టీవీకే విజయ్‌ దళపతి. ఈ సందర్భంగా ఇప్పటికే చెన్నైలోని ఇంటి వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. అయితే, విజయ్‌ నెట్‌వర్త్ ఎంత? ఆయన ఆస్తులు నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతున్నాయి. అంతేకాదు ఈ దళపతి విజయ్ పర్సనల్ లైఫ్, కార్ కలెక్షన్స్ ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
TVK Vijay Net Worth Lavish Life Of Jana Nayagan Star: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీవీకే విజయ్‌ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచారు. ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే పార్టీ విజయపథంలో దూసుకుపోతోంది. ఇంతకీ విజయ్‌ నెట్‌వర్త్‌ ఎంత? ఆయన లైఫ్‌స్టైల్‌ ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.  

యాక్టర్‌, రాజకీయ నేత ఆయన విజయ్‌ ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాలనే శాసించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఆయన టీఎన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ పేరు తమిళగ వెట్ట్రి కజగమ్‌ (TVK) రాష్ట్రంలో బలంగా ఉన్న బీజేపీ ఏఐఏడీఎంకే పార్టీని సైతం దాటేసింది.  

విజయ్‌ ఆస్తుల చిట్టా.. ఈ జన నాయగన్‌ స్టార్‌ నెట్‌వర్త్‌ ఎంత? అని ప్రస్తుతం నెట్టింటా తెగ సెర్చ్‌ చేస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తమిళ చిత్రసీమను కూడా ఈయన ఏలారు. మనీ కంట్రోల్‌ రిపోర్ట్‌ ప్రకారం విజయ్‌ ఆస్తులు దాదాపు రూ.600 కోట్లు. ఆయన పలు సినిమాలతోపాటు బ్రాండ్‌ ఎండార్స్‌మెంట్‌, రియల్‌ ఎస్టేట్స్‌లో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టారు.

విజయ్‌ లగ్గరీ లైఫ్‌స్టైల్‌.. విజయ్‌కు చెన్నైలోని నిలాంకరైలో బీచ్‌ ముఖంగా మంచి లగ్గరీ బంగ్లా కూడా ఉంది. దీని విలువ అక్షరాల రూ.70-80 కోట్లు ఉంటుంది. తెలుపు రంగులో అద్భుతమైన ఇంటీరియర్‌ అచ్చం హాలివుడ్‌ హీరో టామ్‌ క్రూస్‌ బీచ్‌ హౌస్‌ను పోలి ఉంటుంది. ఇక్కడ హై సెక్యూరిటీతోపాటు ప్రైవేట్‌ జెన్‌ కోర్ట్‌యార్డ్‌ కూడా ఉంది.

కార్‌ కలెక్షన్‌.. హీరో, రాజకీయ నేత విజయ్‌ వద్ద లగ్జరీ  కార్‌ కలెక్షన్‌ కూడా ఉంది. రోల్స్‌ రాయ్స్‌ ఘోస్ట్‌, బీఎండబ్ల్యూ X5, ఆడీ A8 L, రేంజ్‌ రోవర్‌ ఎవోక్‌, ఫోర్డ్‌ ముస్తాంగ్‌. అతనికీ ఆటోమొబైల్స్‌పై మక్కువ ఎక్కవ అందుకే వోల్వో XC90, మినీ కూపర్‌ S, మెర్సిడ్స్‌ బెంజ్‌ మోడల్స్‌ కూడా  ఉన్నాయి.

విజయ్‌ వ్యక్తిగత జీవితం ఇదే.. ప్రముఖ తమిళ స్టార్‌ హీరో టీవీకే విజయ్‌ సంగీత సొర్ణలింగాన్ని 1999 ఆగష్టు 25న పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి జేసన్‌ విజయ్‌, కూతురు దివ్య సషా కూడా ఉంది. అయితే తన భర్తకు వేరే నటితో ఎఫైర్‌ ఉందని సంగీత ఇటీవలె విడాకుల కేసు ఫైల్‌ చేసింది.

