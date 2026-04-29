Trisha krishnan: అప్పుడే నేను సంతోషంగా ఉంటా.!. కౌంటింగ్ వేళ త్రిష ఎమోషనల్ పోస్ట్.. ఏమైందంటే..?..

Trisha krishnan emotional post viral: ఒక రోజు నిద్ర లేకపోతే దాని ఎఫెక్ట్ మరో నాలుగు రోజులు ఉంటుందని నటి త్రిష ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. తమిళనాడు ఎన్నికల వేళ త్రిష పెట్టిన పోస్ట్ మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.
దేశ వ్యాప్తంగా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ముగిశాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ ఎన్నికలు దేశంలో ఆసక్తి కరంగా మారాయి. తమిళనాడులో డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే, టీవీకే పార్టీల మధ్య హోరా హోరీగా ఎన్నికలు జరిగాయి.
ఇక తమిళనాడు ఎన్నికలలో టీవీకే విజయ్ ఇటీవల కీలకంగా మారారు. ఒకవైపు ఆయన వ్యక్తిగతంగా డైవర్స్ వివాదంతో మరోవైపు నటి త్రిషతో డేటింగ్ రూమర్స్ తో నెట్టింట హల్ చేశారు. అంతే కాకుండా చెన్నైలో ఒక పెళ్లిలో టీవీకే విజయ్, త్రిషలు ఒకే కారులో రావడం కూడా పెను సంచలనంగా మారింది.
దీనిపైన ఇండస్ట్రీతో పాటు రాజకీయాల్లో కూడా హాట్ హాట్ గా చర్యలు జరిగాయి. మొత్తంగా ఈ వార్తలపై విజయ్ అపోసిషన్ పార్టీలపై ఘాటుగా స్పందించారు. ఇక తాజాగా నటి త్రిష పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది.
డైలీ ఒక గంట నిద్రను కోల్పోతే దాన్ని రికవర్ చేయడానికి 4 రోజులు పడుతుందని రాసుకొచ్చారు. ఈ లెక్కన చూస్తే, నేను 2062 లో సంతోషంగా ఉంటానంటూ ఆమె చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది.
అంతే కాకుండా త్రిష ఇప్పటికే పలు మార్లు టీవీకే విజయ్ కు ప్రపంచమంతా వ్యతిరేకంగా ఉన్న తనకు అండగా ఉంటానని పోస్ట్ పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు తమిళనాడులో ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో 85 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
సినిమాల్లో తిరుగులేని క్రేజ్ సాధించిన టీవీకే విజయ్.. ‘టీవీకే’ (TVK) పార్టీతో రాజకీయ అరంగేట్రం చేయడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిందని చెప్పుకొవచ్చు. పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాల నుండి పోటీ చేసిన విజయ్, ఈ ఎన్నికల్లో ‘కింగ్’ అవుతారా లేక ‘కింగ్ మేకర్’ అవుతారా అన్నది మే 4న తేలనుంది. మరోవైపు ఇదే రోజున త్రిష బర్త్ డే కూడా కావడం ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది.