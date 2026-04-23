Tamilnadu assembly polls: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్న టీవీకే విజయ్, అజిత్ కుమార్, శృతిహాసన్ తదితరులు..

Tamil nadu assembly elections: తమిళనాడులో సెలబ్రీటీలు, పలువురు రాజకీయ నేతలు ఉదయం పూట ఓటింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకున్నారు. అంతే కాకుండా ప్రజలంతా తమకు రాజ్యంగా కల్పించిన హక్కుని ఉపయోగించుకొవాలని పిలుపునిచ్చారు.
దేశంలో ప్రస్తుతం తమిళనాడుతో పాటు వెస్ట్ బెంగాల్ లో మొదటి ఫెస్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో ఈసారి త్రిముఖపోటీ కన్పిస్తుంది. ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ లో దీదీ వర్సెస్ బీజేపీ అన్నట్లు రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పోలింగ్ ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటకే ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం ఆరు గంటల దాకా పోలింగ్ జరగనుంది.
డీఎంకే 164, కాంగ్రెస్ 28 స్థానాల్లో పోటీకిదిగాయి. మిత్రపక్షాలకు 170 స్థానాలను డీఎంకే కేటాయించింది. అన్నాడీఎంకే 169, 27 స్థానాల్లో బీజేపీ బరిలోకి దిగాయి. మరోవైపు మిత్రపక్షాలకు 65 సీట్లను ప్రధాన ప్రతిపక్షం అన్నాడీఎంకే కేటాయించింది. ఈసారి టీవీకే విజయ్ తమిళనాడు ఎన్నికలలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. 234 స్థానాల్లోనూ విజయ్ టీవీకే తమ అభ్యర్థుల్ని బరిలోకి దింపింది. ఇక ఉదయం నుంచి సెలబ్రీటీలు, పలువురు రాజకీయ నేతలు తమ కేంద్రాలలో ఓటు హక్కులను వినియోగించుకున్నారు.
అజిత్ కుమార్ చెన్నైలోని తిరువాన్మియూర్ ప్రాంతంలో ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నాడు. టీవీకే చీఫ్ విజయ్ దళపతి చెన్నైలోని వేల్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ లో ఓటు హక్కుని వినియోగించుకున్నాడు. చిదంబరం పి. తమిళనాడులోని శివగంగా జిల్లా కారైకుడిలోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నాడు.
నటుడు రాజ్య సభ ఎంపీ కమల్ హసన్, శృతిహాసన్ చెన్నైలోని అల్వార్ పేట్ పాఠశాలలో ఓటు హక్కులను వినియోగించుకున్నాడు. బీజేపీ తమిళనాడు ఉపాధ్యక్షురాలు ఖుష్బూ సుందర్ మైలాపూర్లో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
ఇక్కడ బీజేపీ నుంచి మాజీ గవర్నర్ తమిళిసాయి సౌందరరాజన్, డీఎంకే నుంచి డి. వేలు మధ్య ప్రధానమైన పోటీ ఉంది. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు పి. చిదంబరం కారైకుడి, ఎన్టీకే చీఫ్ సెంథమిలన్ నీలాంకరై పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. మరోవైపు ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకొవడానికి వినియోగించుకున్నారు.