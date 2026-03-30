Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Tvk Vijay announces his assets in affidavit: టీవీకే విజయ్ ఈ రోజు రెండు స్థానాల నుంచి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.ఈ కార్యక్రమంకు భారీగా టీవీకే పార్టీ అభిమానులు తరలి వచ్చారు. మరోవైపు విజయ్ ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో తన ఆస్తుల వివరాలను పొందుపర్చారు. దీనిపై ప్రస్తుతం నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది.
దేశంలో తమిళ నాడు రాజకీయాలు ఒక రేంజ్ లో కాకరేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టీవీకే విజయ్ చుట్టు తమిళనాడు రాజకీయాలు హట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇప్పటికే విజయ్ రెండు స్థానాల నుంచి బరిలో దిగుతున్నట్లు ప్రకటించారు.   ఈ రోజు పెరంబూరు, తూర్పు తిరుచ్చి నుంచి నామినేషన్ లను దాఖలు చేశారు.  

అయితే నామినేషన్ దాఖలు చేసే వారు ఎన్నికల కమిషన్ ముందు తమ ఆస్తుల లిస్ట్ ను అఫిడవిట్ రూపంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలొ విజయ్ దళపతి తన స్థిర, చర ఆస్తులను అఫిడవిట్ లో క్లియర్ గా పొందుపర్చారు. దీనిపై నెట్టింట తెగ హల్ చల్ మొదలైంది. ఇక 234 స్థానాలకు శాసన  సంభ ఎన్నికలు తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న జరుగనున్నాయి.

 టీవీకే విజయ్ తన చరాస్తులు ₹ 404 కోట్లు గాను, స్థిరాస్తులు ₹ 220 కోట్లు అని ప్రకటించారు. మొత్తం మీద, అఫిడవిట్‌లో ప్రకటించిన ప్రకారం విజయ్ నికర ఆస్తి విలువ ₹ 624 కోట్లు. అంతే కాకుండా.. భార్య నికర ఆస్తి విలువ ₹ 15.7 కోట్లుగా ఉంది.   కోడైకనాల్‌లోని వ్యవసాయ భూమి , చెన్నై నగరంలో ఉన్న వాణిజ్య,  నివాస ఆస్తులతో సహా విజయ్ యొక్క స్థిరాస్తుల విలువ సుమారుగా ₹ 198.62 కోట్లు. విజయ్ భార్య సంగీత, ₹ 15.51 కోట్ల విలువైన చరాస్తులతో పాటు మరో ₹ 25 లక్షల విలువైన స్థిరాస్తులతో సహా, మొత్తం ₹ 15.76 కోట్ల విలువైన ప్రత్యేక ఆస్తులను ప్రకటించారు .   

దీనితో పాటు.. విజయ్ జయ నగర్ ప్రాపర్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ. 19,69,000, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ రూ. 9,600, సన్ పేపర్ మిల్ లిమిటెడ్ రూ. 25,000 వంటి కంపెనీలలో వాటాలను కలిగి ఉన్నారు. రుణాలు, అడ్వాన్సులు: సంగీత విజయ్ పేరిట 12,60,53,615, జాసన్ సంజయ్ రూ. 8,78,479, దివ్య సాషా పేరిట రూ. 4,60,000 వంటి కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చిన రుణాలతో పాటు, వ్యాపార సంబంధిత అడ్వాన్సులతో సహా  అఫిడవిట్ లో వివరాలు పొందుపర్చారు. నటుడు విజయ్ ప్రకటించిన చరాస్తుల మొత్తం విలువ ₹ 404,58,57,196. ఇక చేతిలో ఉన్న నగదు: ₹ 2,00,000 గా ప్రకటించాడు. బ్యాంకు డిపాజిట్లు విషయానికి వస్తే.. విజయ్‌కు 10 వేర్వేరు ఖాతాలు/డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. ప్రధాన హోల్డింగ్‌లలో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ (సాలిగ్రామం): ₹ 213,36,15,943 ఉన్నాయి. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు: విజయ్‌కు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ రూ.. 25 కోట్లు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ రూ. 40 కోట్లు, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ రూ. 20 కోట్లు, మరియు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూ. 15 కోట్లు సహా వివిధ బ్యాంకులలో ఎఫ్‌డిలు ఉన్నట్లు అఫిడవిట్ లో ప్రకటించాడు.    

విజయ్ యొక్క ఖరీదైన కార్లు.. BMW 530 (2020) - ₹ 80,54,119,  టయోటా లెక్సస్ 350 (2024) - ₹ 3,01,57,881, టొయోటా వెల్‌ఫైర్ (2024) - ₹ 1,63,45,118, BMW i7 (2024) - ₹ 2,00,64,296,  మారుతి స్విఫ్ట్ (2024) - ₹ 5,35,000, బైక్ టీవీఎస్ ఎక్స్ఎల్ సూపర్ (2025) - ₹ 67,400 ఉన్నట్లు తెలిపారు.   

ఇక ఆభరణాలు విషయానికి వస్తే..₹ 15,00,000 విలువైన 883 గ్రాముల బంగారం, వెండి వస్తువులు , మొత్తం ఉప-విలువ ₹ 1,20,18,375గా వెల్లడించారు.  వ్యవసాయ భూమి: కొడైకనాల్‌లోని వట్టపట్టి గ్రామంలో ఉంది. మొత్తం మార్కెట్ విలువ ₹ 20,00,000. వ్యవసాయేతర భూమి: పోరూర్, సాలిగ్రామం, నీలన్‌కరైలలోని ఆస్తుల మొత్తం మార్కెట్ విలువ ₹ 22,00,00,000.గా అఫిడవిట్ లో పొందుపర్చారు.

అదే విధంగా  చెన్నై (పరివక్కం), త్యాగరాయ నగర్, షోలింగనల్లూర్, కొప్పూర్‌లోని ఆస్తులు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ వాణిజ్య ప్రయోజనాల మొత్తం ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ ₹ 82,81,93,010. గా ఉంది. నివాస భవనాలు: నీలన్‌కరై , సాలిగ్రామం, మైలాపూర్, ఎగ్మోర్ మొదలైన వాటిలోని ప్రధాన నివాసాలతో సహా 10 ప్రదేశాలు జాబితా పేర్కొన్నారు . ఈ నివాస గృహాల మొత్తం మార్కెట్ విలువ ₹ 115,13,63,000 గా అఫిడవిట్ లో పేర్కొన్నారు. నటుడిగా రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన  తనకు ఎలాంటి అప్పులు లేవని, బ్యాంకులకు గానీ, ఆర్థిక సంస్థలకు గానీ ఎలాంటి బకాయిలు లేవని ప్రకటించారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికిగాను, ఆయన తన ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లలో మొత్తం ₹ 184.53 కోట్ల ఆదాయాన్ని చూపించారు.  

