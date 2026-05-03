Tvk Vijay: చక్రం తిప్పిన త్రిష..?.. రిసార్ట్ రాజకీయాలకు తెరలేపిన టీవీకే విజయ్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Tvk Vijay prepares resort politics: టీవీకే విజయ్ మహాబలిపురం సమీపంలోని పూంజేరిలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ రిసార్టును బుక్ చేశారు. గెలిచిన అభ్యర్థులు అక్కడకు రావాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీని వెనుకాల త్రిష కీలకంగా వ్యవహరించారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
దేశ వ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు రేపు (మే 4న) విడుదల కానున్నాయి. ఈ రిజల్ట్ పై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఏ ప్రభుత్వం వస్తుందో అన్నదానిపై అందరి ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవల విడుదలైన ఎగ్జిట్ ఫలితాలు మాత్రం చాలా కొత్తగా ఫలితాలను ఇచ్చారు.
కొన్నిసర్వేలు మమతా బెనర్జీకి అనుకూలంగా రాగా, మరికొన్ని సర్వేలు బీజేపీకి అనుకూలంగా వచ్చాయి. ఇక తమిళనాడులో హంగ్ రానుందని, టీవీకే విజయ్ కీలకంగా మారనున్నారని వార్తలు జోరుగా ఊపందుకున్నాయి.ఈ క్రమంలో టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ దళపతి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడవచ్చన్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల నేపథ్యంలో నటుడు సి.జోసెఫ్ విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) పార్టీ అప్రమత్తమైంది. ఫలితాల తర్వాత తమ ఎమ్మెల్యేలు చేజారిపోకుండా ఉండేందుకు రిసార్ట్ రాజకీయాలకు తెరలేపారు.
గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు వెంటనే మహాబలిపురం సమీపంలోని పూంజేరిలో ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ రిసార్టుకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. 100 మందికి పైగా బస చేసేందుకు వీలుగా ఈ రిసార్టును సిద్ధం చేయాలని టీవీకే విజయ్ ఆదేశించారు. మే 4న ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే గెలిచిన అభ్యర్థులను ఇక్కడికి తరలించాలని పార్టీ నేతలకు టీవీకే విజయ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
గెలిచిన అభ్యర్థులు వెంటనే ఎక్కడికీ వెళ్లవద్దని పనైయూర్లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి రావాలని టీవీకే విజయ్ స్పష్టం చేశారు. దీంతో పాటు, కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో ఎలాంటి న్యాయపరమైన సమస్యలు ఎదురైనా ఎదుర్కొనేందుకు పార్టీ లీగల్ వింగ్ను సైతం అలర్ట్ చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద అదనపు భద్రత కల్పించాలని ఈసీని కోరారు.
మొత్తంగా తమిళనాడులో ప్రజలు ఎలాంటి ఫలితాలను ఇచ్చారనేది మాత్రం సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు టీవీకే విజయ్ క్యాంపు రాజకీయాల వెనుక నటి త్రిష కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు సోషల్ మీడియా కోడై కూస్తుంది. ఒకవైపు రేపు తన బర్త్ డే కూడా కావడంతో విజయ్ గెలిచి సీఎం అవుతారని కోటి ఆశలతో ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై కళ్లలో వోత్తులు వేసుకుని త్రిష ఎదురు చూస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.