Vijay and trisha attends chennai reception: చెన్నైలో ప్రొడ్యూసర్ కల్పతి ఎస్ సురేష్ , మీనాక్షి దంపతుల కుమారుడి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ లో త్రిష, విజయ్ దళపతి సందడి చేశారు. దీంతో అభిమానులు ఈ జంటను చూసేందుకు పొటీపడ్డారు.
తమిళ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం టీవీకే విజయ్ దళపతి చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఒకవైపు రాజకీయ నేతల విమర్శలు మరోవైపు కుటుంబ తగాదాలు డైవర్స్ తో విజయ్ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. ఇటీవల కొడుకు కూడా తండ్రికి ఝలక్ ఇచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు ఇటీవల త్రిష వల్లే విజయ్ కాపురం కూలీపోయిందని తెగ ఆడిపోసుకున్నారు. అంతే కాకుండా త్రిష, విజయ్ ల మధ్య ఏదో గట్టి ఫెవికాల్ బంధం ఉందని వీరి వీడియోలను గతంలో ఇద్దరు కలసి దిగిన ఫోటోలను వైరల్ చేశారు . ఇక రూమర్స్ రాయుళ్లకు మరింతగా స్టఫ్ ఇచ్చేలా విజయ్,త్రిషలు మరోసారి అడ్డంగా దొరికిపోయారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి విజయ్, త్రిషలు వార్తలలో నిలిచారు.
నటి త్రిష, విజయ్ దళపతి గురువారం చెన్నైలో ప్రొడ్యూసర్ కల్పతి ఎస్ సురేష్, మీనాక్షి దంపతులు కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్ కు హజరయ్యారు. ఇద్దరు కూడా ఒకే కారులో రావడం మరింతగా చర్చకు దారితీసింది. అంతేకాకుండా ఇద్దరు కూడా మ్యాచింగ్ లా విజయ్ తెలుపు రంగు సిల్క్ షర్ట్, ధోతి ధరించగా, త్రిష దీనికి మ్యాచింగ్ చీరను వేసుకున్నారు. కొత్త జంటను ప్రత్యేకంగా విష్ చేశారు.
ఈ వేడుకకు త్రిష, విజయ్ అటెండ్ అయిన ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఇకదీనిపై మరోసారి రచ్చ మొదలైంది. ఒకే కారులో వెళ్లడం, మ్యాచింగ్ దుస్తులు వేసుకొవడం దీనికి ఇంకా ఫ్రూఫ్ ఏంకావాలని వీరి మద్య పక్కాగా విడదీయలేని బంధం ఉందని రూమర్స్ రాయుళ్లు మరింతంగా రెచ్చిపోయారు.
మరోవైపు విజయ్ భార్య సంగీత తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని కుటుంబ కోర్టులో విడాకుల కోసం దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పిటిషన్ ఏప్రిల్ 10న విచారణకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అంతే కాకుండా విజయ్ తన భార్యతో 250 కోట్లకు డీల్ ను కుదుర్చుకున్నారని వార్తలు నెట్టింట హల్ చేశాయి. సంకీతతో డైవర్స్ ఇచ్చేసి త్రిషతో పెళ్లికి విజయ్ రెడీ అయిపోతున్నాడని ప్రచారం నెట్టింట మరోసారి రచ్చగా మారింది. గతంలో త్రిష ప్రపంచమంతా వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డ నీకు అండగా ఉంటానని విజయ్ కోసం పోస్ట్ పెట్టి ఆ తర్వాత వెంటనే డిలీట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.