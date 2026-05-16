TVS iQube Electric: పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయన్న ఫికర్ అక్కర్లేదు.. దేశమంతా ఈ స్కూటరే కొంటున్నారు.. మీరూ కొనండి..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 16, 2026, 09:50 AM IST|Updated: May 16, 2026, 09:50 AM IST

TVS iQube  Electric Scooter:  దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా తెలుస్తోంది. రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ఈ ధరలు సామాన్యమధ్యతరగతి ప్రజలపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. ప్రయాణఖర్చులు భారీగా పెరుగుతూ.. మరింత భారంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రతిరోజూ ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, చదువుకునే వారికి టూవీలర్ ఉపయోగించేవారు ఇప్పుడు పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పెరిగిన ఇంధన ఖర్చులు ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ భారీ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి. అందుకే చాలా మంది పెట్రోల్ వెహికల్స్ కు బదులు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వైపు మళ్లుతున్నారు. 

ప్రస్తుతం దేశంలో ఈవీల వినియోగాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. ప్రధాని మోదీ పలు సందర్భాల్లో ఈవీల వినియోగం పెంచాలని సూచించారు. ఈవీలు ఉపయోగించడం వల్ల ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గడంతోపాటు కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది. మధ్యతరగతి ప్రజల నెలలవారీ బడ్జెట్ లోనూ ఆదా అవుతుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలా కాలం ప్రయాణించే ఈవీలు మార్కెట్లో చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి టీవీఎస్ ఐక్యూబ్. 

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ పొందుతున్న ఈవీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. స్టైలిష్ లుక్, ఫీచర్లు, మంచి మైలేజీ, పనితీరు కారణంగా ఈ స్కూటర్ ఎక్కువ సంఖ్యలో వినియోగదారులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాల కోసం ఈ స్కూటర్ చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా ఇది సాఫీగా ప్రయాణిస్తుంది.   

ముఖ్యంగా కాలేజీ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వంటి వారు రోజూ ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తుంటారు. వారికి ఈ స్కూటర్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. టెక్నాలజీ పరంగా టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో వస్తోంది. దీనిలో టీవీఎస్ కనెక్ట్ యాప్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండటంతో రియల్ టైమ్ లొకేషన్ ట్రాకింగ్, జియో ఫెన్సింగ్, రిమోట్ లాక్ అన్ లాగ్ బ్యాటరీ స్టేటస్ ను ఈజీగా చెక్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 

యూఎస్బీ ఛార్జింగ్, డిజిటల్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ , టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. భద్రతా విషయానికి వస్తే డిస్క్ బ్రేకులు, ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, యాంటీ థెప్ట్ అలారం వంటి ఫీచర్లు ఉండటంతో ఐక్యూబ్ రోజువారీ వినియోగానికి బెస్ట్ ఈవీగా నిలుస్తోంది.   

ధర చూస్తే టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ సుమారు రూ. 96,422 నుంచి ప్రారంభమై టాప్ వేరియంట్స్ రూ. 1.63 లక్షల వరకు ఉంది. బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే ఐక్యూబ్ ను 2.2 కిలో వాట్స్, 3.5కిలో వాట్స్, 5.3కిలో వాట్స్ వాంటి విభిన్న వేరియంట్లలో అందిస్తున్నారు. రోజువారీ ప్రయాణాల కోసం తక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న బ్యాటరీ సరిపోతుంది. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేవారికి పెద్ద బ్యాటరీ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా నిలుస్తుంది. 

ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 94కిలోమీటర్ల నుంచి గరిష్టంగా 212 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణిస్తుంది. నగర ప్రయాణాలకు మాత్రమే కాదు.. ఎక్కువ దూరం తిరిగే ఉద్యోగులు, డెలివరీ రైడర్లు వంటి వారికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పెట్రోల్ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ఛార్జింగ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉండటంతో నెలలవారీ ఖర్చులు కూడా భారీగా ఆదా అవుతాయి. 

