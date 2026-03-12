English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TVS Motor Orbiter V1 launch: కరెక్ట్ టైమ్‌లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు భయ్యా.. మార్కెట్‌లోకి దూసుకొచ్చిన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Cheapest EV scooter: దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో...  ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీల తన వినియోగదారుల కోసం ఆకర్షణీయమైన కొత్త ఆఫర్‌తో ముందుకొచ్చింది. చాలా తక్కువ ధరలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న కంపెనీ..  తాజాగా ఆర్బిటర్ V1 అనే ఎంట్రీ లెవెల్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను విడుదల చేసినట్లు ప్రకటించింది. సరసమైన ధరతో పాటు రోజువారీ ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా ఈ స్కూటర్‌ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
కంపెనీ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. ఆర్బిటర్ V1 ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.49,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ ధర బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (BaaS) మోడల్ ఆధారంగా నిర్ణయించింది. ఈ విధానంలో వాహనం కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు బ్యాటరీని వేరుగా కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. బ్యాటరీ వినియోగానికి ప్రత్యేకంగా సబ్‌స్క్రిప్షన్ లేదా సర్వీస్ ఛార్జీ చెల్లించడం ద్వారా స్కూటర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.

బ్యాటరీ ఖర్చు వాహన ధరలో భాగం కాకపోవడం వల్ల స్కూటర్ ప్రారంభ ధర గణనీయంగా తగ్గుతుంది. దీని వల్ల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వినియోగదారులకు ఇది మరింత అందుబాటులోకి వస్తుంది. అదే సమయంలో బ్యాటరీను పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఎంపిక అందుబాటులో ఉంటుంది. బ్యాటరీతో కూడిన సాధారణ మోడల్ ధర సుమారు రూ.84,500గా కంపెనీ నిర్ణయించింది.

రోజువారీ ప్రయాణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ స్కూటర్‌ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో చిన్న దూరాల ప్రయాణాలకు అనువుగా ఉండేలా దీని ఫీచర్లు రూపొందించింది. అలాగే తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, సరళమైన వినియోగం వంటి అంశాలు వినియోగదారులను ఆకర్షించేలా ఉంటాయని కంపెనీ భావిస్తోంది.

ఇటీవలి కాలంలో దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల, పర్యావరణంపై పెరుగుతున్న అవగాహన, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు వంటి కారణాల వల్ల ప్రజలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనేక కంపెనీలు కొత్త మోడళ్లను విడుదల చేస్తూ పోటీని పెంచుతున్నాయి.

ఈ పరిస్థితుల్లో తక్కువ ధరతో కొత్త స్కూటర్‌ను మార్కెట్‌లో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిని మరింత బలోపేతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తక్కువ ధర, వినూత్నమైన BaaS మోడల్ వంటి అంశాలు ఈ స్కూటర్‌కు మంచి స్పందన తీసుకురావచ్చని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

TVS Motor Orbiter V1 launch TVS electric two wheeler Orbiter V1 Orbiter V1 price India TVS BaaS battery as a service TVS electric scooter price

