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Twinkle Sharma RRR: ఆర్ఆర్ఆర్‌లో నటించిన చిన్నారి మల్లి ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా? ఇంత అందంగా ఉందేంట్రా బాబూ!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 18, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:34 PM IST

RRR Twinkle Sharma Latest Photos: 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా ప్రారంభంలోనే 'కొమ్మ ఉయ్యాలా కోన జంపాలా..' అంటూ తన మధురమైన గొంతుతో పాట పాడుతూ కనిపించిన ఆ చిన్నారి గుర్తుందా? ఆ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి మెప్పించిన ఆ అమ్మాయి లేటెస్ట్ ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె ప్రస్తుత రూపం చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

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విజువల్ వండర్ 'ఆర్ఆర్ఆర్'..

ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన విజువల్ వండర్ 'ఆర్ఆర్ఆర్' (RRR) సృష్టించిన సంచలనాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద రూ.1,000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడమే కాకుండా, ఆస్కార్ వేదికపై సైతం భారతీయుల సత్తా చాటింది. ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్క పాత్ర ప్రేక్షకులకు బాగా గుర్తిండిపోయింది. ముఖ్యంగా సినిమా కథను మలుపు తిప్పే 'మల్లి' అనే గోండు పిల్ల పాత్రను ఎవరూ మర్చిపోలేరు.

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డాన్స్ షోల నుండి 'ఆర్ఆర్ఆర్' వరకు..

మల్లి పాత్రలో నటించిన ఆ అమ్మాయి పేరు ట్వింకిల్ శర్మ. చండీగఢ్‌కు చెందిన ఈ చిన్నారి 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా కంటే ముందే చాలా ఉత్తర భారతదేశంలో ఫేమస్.  

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డాన్స్ షోల నుండి 'ఆర్ఆర్ఆర్' వరకు..

హిందీలో సూపర్ హిట్ అయిన 'డాన్స్ ఇండియా డాన్స్' రియాలిటీ షో ద్వారా ట్వింకిల్ శర్మ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత పలు టీవీ షోలలో కూడా సందడి చేసింది.

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అలా రాజమౌళి అవకాశం..

ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ 'ఫ్లిప్‌కార్ట్' ప్రకటనల్లోనూ నటించి మెప్పించింది. ఈ క్రమంలోనే రాజమౌళి కంటపడటంతో ఆమెకు 'ఆర్ఆర్ఆర్'లో మల్లిగా నటించే బంపర్ ఆఫర్ దక్కింది.'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైనప్పుడు ట్వింకిల్ శర్మ 8వ తరగతి చదువుతోంది. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే సరికి ఆమె ఇంటర్మీడియట్ (ప్లస్ 2) కూడా పూర్తి చేసేసింది.

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ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే?

2022లో విడుదలైన 'ఆర్ఆర్ఆర్' థియేటర్లలోకి వచ్చి నాలుగేళ్లు దాటిపోతోంది. ఈ నాలుగేళ్లలో ట్వింకిల్ శర్మ లుక్ పూర్తిగా మారిపోయింది. అప్పుడు చిన్నపిల్లలా అమాయకంగా కనిపించిన మల్లి, ఇప్పుడు కాలేజీకి వెళ్లే గ్లామరస్ అమ్మాయిలా తయారైంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ బ్యూటీ, అప్పుడప్పుడు తన లేటెస్ట్ ఫోటోలను, డాన్స్ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తోంది. 

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జక్కన్న నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్

ఇక దర్శకుడు రాజమౌళి విషయానికొస్తే.. ప్రస్తుతం ఆయన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుతో చేయబోయే భారీ అడ్వెంచర్ సినిమా 'వారణాసి' పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతుండగా, ఇందులో మహేష్ బాబు రెండు విభిన్నమైన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారనే వార్తలతో ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

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