English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Renu Desai: రేణు దేశాయ్‌పై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు.. ఇద్దరు నిందితులు అరెస్ట్

Renu Desai: రేణు దేశాయ్‌పై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు.. ఇద్దరు నిందితులు అరెస్ట్

Cyberbullying: పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య, సినీ నటి రేణు దేశాయ్ సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటారన్న సంగతి తెలిసిందే. జంతు ప్రేమికురాలైన రేణు దేశాయ్‌ టార్గెట్‌గా నెట్టింట్లో ట్రోల్ చేస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను.. తాజాగా సైబరాబాద్ సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయితే . ఈ కేసులో మరికొందరి ప్రమేయం ఉన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.. వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
 
1 /5

సినీ నటి రేణు దేశాయ్‌‌ను టార్గెట్ చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పదజాలంతో దూషించిన ఇద్దరు వ్యక్తులను సైబరాబాద్ సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తనపై సోషల్ మీడియా వేదికగా కొందరు వ్యక్తులు కావాలని అసభ్యకర కామెంట్లు చేస్తున్నారని.. తప్పుడు కథనాలను ప్రచారం చేస్తూ వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని రేణు దేశాయ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.   

2 /5

ముఖ్యంగా వీధి కుక్కల సమస్య వంటి సామాజిక అంశాలపై తాను స్పందించిన తర్వాత ఈ వేధింపులు మరీ ఎక్కువయ్యాయని.. రేణు దేశాయ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న  పోలీసులు డిజిటల్ ఫొరెన్సిక్ పద్ధతులను ఉపయోగించి నిందితుల వివరాలను సేకరించారు.   

3 /5

ఈ క్రమంలో ఇద్దరు వ్యక్తులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఈ కేసులో మరికొందరి ప్రమేయం ఉన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ప్రస్తుతం నిందితులపై ఐటీ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేశారు.   

4 /5

సోషల్ మీడియాలో అనామక అకౌంట్ల వెనుక దాక్కుని ఎవరినైనా దూషించవచ్చని భావించడం పొరపాటని.. ముఖ్యంగా మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా అధికారులు హెచ్చరించారు.   

5 /5

కొన్ని రోజుల క్రితమే రేణు దేశాయ్ ఒక వీడియోను విడుదల చేస్తూ, తనను టార్గెట్ చేస్తున్న వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఆమె నిరంతరం ఆన్‌లైన్ వేధింపులను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు.    

Renu Desai Online Abuse Actress Renu Desai Cyberbullying Two Arrested for Trolling Renu Desai Renu Desai Harassment Case

Next Gallery

