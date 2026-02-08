English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holiday: బ్యాంకులకు వరుసగా రెండు రోజుల సెలవు? ఎప్పుడంటే?

Two Days Bank Holidays All Over India Between 9th Febraury To 15th: బ్యాంకు లావాదేవీలు.. బ్యాంకు కార్యకలాపాలు చేసేవారికి అలర్ట్‌. రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఈ రెండు రోజులు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. ఎప్పుడు? ఎందుకు? అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక భూమిక పోషించే బ్యాంకింగ్‌ రంగం.. మానవుల ఆర్థిక లావాదేవీల్లో కూడా బ్యాంకులు కీలకం. అలాంటి బ్యాంకులకు సంబంధించిన సెలవులు ముందే తెలుసుకోవాలి ఉంది. ఫిబ్రవరి నెల రెండో వారం రావడంతో ఈ వారంలో ఎన్ని రోజులు సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

ఈ సంవత్సరం వచ్చిన ఫిబ్రవరి నెల ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ నెలలో పరిపూర్ణంగా నాలుగు వారాలు వచ్చాయి. ఫిబ్రవరిలో 28 రోజులు ఉండగా.. ఆ రోజులన్నీ పక్కాగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం వచ్చాయి. ఇలాంటి నెల రావాలంటే మళ్లీ కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పడుతుందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ఫిబ్రవరి నెలలో బ్యాంకుల సెలవులు పరిశీలిస్తే గత నెలలో వచ్చినన్ని సెలవులు ఈ నెలలో లేవు. సాధారణ సెలవులు మాత్రమే ఫిబ్రవరిలో వచ్చాయి. రెండు, నాలుగో శనివారంతోపాటు యథావిధిగా ఆదివారం సెలవులు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో కూడా సాధారణ సెలవులు వస్తున్నాయి కానీ ప్రత్యేక సెలవులు లేవు.

దేశవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ నుంచి 15 వరకు ఉన్న వారం రోజులు ప్రత్యేక సెలవు ఒక్కటీ కూడా రాలేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఒక ప్రాంతీయ సెలవు కూడా లేకపోవడం విశేషం. దీంతో బ్యాంకు ఉద్యోగులు నిరాశ చెందుతున్నారు.

ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో రెండో శనివారంతోపాటు ఆదివారం వచ్చేసింది. ఫిబ్రవరి 14, 15 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఇంకో నిరాశ చెందే విషయం ఏమిటంటే మహాశివరాత్రి కూడా ఆదివారం వచ్చింది. దీంతో ఒక రోజు సెలవు బ్యాంకు ఉద్యోగులకు నష్టపోయినట్టు అయ్యింది.

