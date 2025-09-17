English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Disha patani Accused Encounter: దిశాపటానీ ఇంటి వద్ద కాల్పుల ఘటన.. నిందితులు ఎన్ కౌంటర్.. డిటెయిల్స్..

Disha patani two suspects in died in Encounter: దిశాపటానీ ఇంటి బైట కాల్పులకు పాల్పడిన ఘటనపై అనుమానితుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు.ఈ క్రమంలో పోలీసుల మీద కాల్పులకు తెగబడటంతో వీరిని పోలీసులు ఎన్ కౌంటర్ చేశారు.
 
బాలీవుడ్ నటి దిశా పటానీ ఇంటి బైట సెప్టెంబర్ 12న తెల్లవారు జామున గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఆ తర్వాత వారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయి పరిణామాలు సీరియస్ గా ఉంటాయని హెచ్చరించారు.

దిశాపటానీ సోదరి ఖుష్బూపటానీ ఒకవర్గం మనోభావాల్ని దెబ్బతీసేలా కాల్పులు జరిగిన నేపథ్యంలోనే కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. ఈక్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.  

మరోవైపు ఈ ఘటనకు తామే కారణమంటూ..గ్యాంగ్‌స్టర్ గోల్డీ బ్రార్, రోహిత్ గోదార ముఠాకు చెందిన వారుసోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు  పెట్టారు. ఇది జస్ట్ సాంపుల్ మాత్రమే అని, మరోసారి వ్యాఖ్యలు చేస్తే పరిణామాలు సీరియస్ గా ఉంటాయన్నారు. 

అయితే.. తాజాగా.. ఈ ఘటనపై యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ దిశాపటానీ కుటుంబంతో మాట్లాడారు. కాల్పులు జరిపిన వారిని వదిలేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా..ధైర్యంగా ఉండాలని,  దిశాపటానీ కుటుంబంకు భద్రత కల్పించాలని పోలీసుల్ని ఆదేశించారు.   

ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక పోలీసులు బలగాలు యూపీ వ్యాప్తంగా కాల్పుల జరిపిన వారి కోసం జల్లెడ పడుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) నోయిడా యూనిట్,  ఢిల్లీ పోలీసుల క్రైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ (CI) యూనిట్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్ ఘజియాబాద్‌లో ఘర్షణకు దారితీసింది.   

ఈ క్రమంలో ఇద్దరు అనుమానితుల్ని బలగాలు రౌండప్ చేశాయి. దీంతో వారు పోలీసుల మీద కాల్పులకు తెగబడ్డారు.   ఇక లాభంలేకపోవడంతో బలగాలు కూడా వారిపై కాల్పులు జరపడంతో ఘటన స్థలంలోనే.. ఇద్దరు నిందితులు ఎన్ కౌంటర్ లో దుర్మరణం చెందారు. నిందితులను రోహ్‌తక్‌కు చెందిన రవీంద్ర, సోనిపట్‌కు చెందిన అరుణ్‌గా గుర్తించారు.  సంఘటనా స్థలం నుండి, అధికారులు గ్లోక్ పిస్టల్, జిగానా పిస్టల్ లతో పాటు బహుళ లైవ్ కాట్రిడ్జ్‌లతో సహా ఆయుధాల నిల్వను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.  వీరిద్దరు గోదారా, గోల్డిబ్రార్ ముఠాసభ్యులని పోలీసులు వెల్లడించారు.  

