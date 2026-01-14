English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Chiranjeevi: 40 ఏళ్ల కెరియర్లో చిరంజీవికి చుక్కలు చూపించిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు.. ఎవరంటే..?

Chiranjeevi Heroines: 40 సంవత్సరాలుగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్ గా కొనసాగుతున్నారు చిరంజీవి. చిరంజీవితో కలిసి నటించిన హీరోయిన్లు ఎంతోమంది ఉన్నారు. కానీ ఒక ఇద్దరు హీరోయిన్లు మాత్రం ఆయన కెరియర్ లోనే ఆయనకు చుక్కలు చూపించారు అంట. ఇంతకీ ఆ ఇద్దరు ఎవరు అంటే..
చిరంజీవి తన 40 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లో 150కి పైగా సినిమాల్లో నటించారు. మూడు తరాల హీరోయిన్లతో కలిసి నటించిన అరుదైన హీరోగా ఆయన పేరు నిలిచింది. రాధా, రాధిక, విజయశాంతి వంటి హీరోయిన్లతో చిరంజీవి గారు పదికి పైగా సినిమాలు చేశారు. ఇప్పటికీ వారు ఫంక్షన్లలో ఎంతో స్నేహంగా కనిపిస్తుంటారు.  

కానీ చిరంజీవి గారి కెరీర్‌లో ఇద్దరు హీరోయిన్లతో కొంత అసౌకర్యం ఎదురైన సందర్భాలు ఉన్నాయట. మొదటగా చెప్పుకోవాల్సింది హీరోయిన్ మాధవి గారి గురించి. అప్పట్లో మాధవి గారు స్టార్ హీరోయిన్. చిరంజీవి గారు ఇంకా ఎదుగుతున్న నటుడు. ఖైదీ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఒక అవుట్‌డోర్ షూట్‌కి వెళ్లేటప్పుడు చిరంజీవి గారి కార్ రాలేదట. మాధవి గారికి ఏర్పాటు చేసిన కార్‌లో రమ్మన్నారు. ఇద్దరూ ఒకే హోటల్‌లో ఉండడంతో కలిసి వెళ్లమన్నారట.  

కారు వచ్చాక చిరంజీవి గారు వెనక సీట్లో మాధవి పక్కన కూర్చున్నారు. అప్పుడు ఆమె “ఇది నాకు ఏర్పాటు చేసిన కార్… ముందు సీట్లో కూర్చోండి” అని ముఖం మీదే చెప్పిందట. చిరంజీవి గారు సారీ చెప్పి డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నారట. 

ఈ సంఘటన ఆయనకు అవమానంగా అనిపించిందని అప్పట్లో టాక్. తర్వాత చిరంజీవి మెగాస్టార్‌గా ఎదిగాక కొత్త కొత్త కార్లు కొనుగోలు చేయడం కూడా దీనితో లింక్ చేస్తారు. అయితే బయటకు ఇద్దరూ సీరియస్‌గా కనిపించినా, లోపల స్నేహమే ఉందని చెబుతారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఖైదీ, ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య, దొంగ మొగుడు వంటి సినిమాలు వచ్చాయి.  

ఇక రెండో హీరోయిన్ గ్లామర్ డాల్ నగ్మా. చిరంజీవి గారితో నగ్మా మూడు సినిమాల్లో నటించారు. అందులో ఘరానా మొగుడు ఇండస్ట్రీ హిట్. ఈ సినిమాతో నగ్మా ఓవర్‌నైట్ స్టార్ అయ్యారు. అయితే షూటింగ్‌లకు టైమ్‌కి రాకపోవడం వల్ల ముగ్గురు మొనగాళ్లు, రిక్షా ఓడు సినిమాల సమయంలో చిరంజీవి గారికి ఇబ్బంది కలిగిందని సమాచారం. చివరకు చిరంజీవి గారు ఆమెతో మళ్లీ సినిమాలు చేయలేదట.

