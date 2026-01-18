UCO Bank Jobs 2026: బ్యాంక్ జాబ్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. యూకో బ్యాంక్లో ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. ఆసక్తి, అర్హతగల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లయ్ చేసుకోవడానికి ఫిబ్రవరి 2 చివరి తేదీగా ప్రకటించారు.
యునైటెడ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ (యూకో బ్యాంక్) జనరలిస్ట్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి, అర్హతగల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే జనవరి 13 నుండి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ కాగా.. చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 2 వరకు ఉంది.
మొత్తం ఖాళీలు 173 ఉన్నాయి. అందులో విభాగాల వారిగా ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ 30, ట్రెజరీ ఆఫీసర్ 10, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ 75, నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 5, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 3, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 3, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ 15, మ్యూరెక్స్ డెవలపర్ 5, ఫినాకిల్ డెవలపర్ 5, క్లౌడ్ ఇంజినీర్ 3, ఐఏ/ ఎంఎల్ ఇంజినీర్ 2, డేటా అనలిస్ట్ 2, డేటా సైంటిస్ట్ 2, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ 3, డేటా ప్రైవసీ కంప్లైయన్స్ ఆఫీసర్ 2, డేటా అనలిస్ట్ 3, డేటా సైంటిస్ట్ 3, డేటా ఇంజినీర్ 2 పోస్టులు ఉన్నాయి.
ఇక గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేట్ / బీఈ / బి. టెక్. / ఎంసీఏ / ఎమ్మెస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ / చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సర్టిఫికేషన్ / రెండేళ్ల ఎంబీఏ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా, ఎంసీఏ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే 20 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అప్లికేషన్ ఫీజు ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు రూ.175 కాగా.. ఇతరులకు రూ. 800గా ఉంది.
అభ్యర్థులకు మొదట రాతపరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అందులో సెలెక్ట్ అయిన వారికి గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇంకా ఏదైనా సందేహం ఉంటే పూర్తి వివరాలకు uco.bank.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. బ్యాంక్ ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులు ఈ అవకాశాన్ని అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి.