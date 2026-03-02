Uday Kiran: చనిపోయే ముందు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా చూసిన ఉదయ్ కిరణ్.. దర్శకుడికి ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పారంటే..!

Uday Kiran Before Death
ఉదయ్ కిరణ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు లవర్ బాయ్ హీరోగా వరుస విజయాలతో యువత హృదయాలను గెలుచుకున్న నటుడు ఆయన. అద్భుతమైన నటన, సహజమైన డైలాగ్ డెలివరీతో ప్రేక్షకులకు చాలా దగ్గరయ్యారు. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ ఆయన జీవితం విషాదాంతంగా ముగిసింది. అయినప్పటికీ ఈ రోజుకీ ఉదయ్ కిరణ్కు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు ఉన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికీ ఉదయ్ కిరణ్ సినిమాల గురించి చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇటీవల ఉదయ్ కిరణ్ నటించిన మనసంతా నువ్వే సినిమా మరోసారి థియేటర్లలో విడుదలై మంచి స్పందన పొందింది.
ఈ రీ రిలీజ్తో కొత్త తరం ప్రేక్షకులు కూడా ఆయన నటనను చూసి అభిమానులుగా మారుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయ్ కిరణ్ పేరు మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది.
ఈ క్రమంలో దర్శకుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య.. ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఉదయ్ కిరణ్ తన జీవితంలోని చివరి రోజుల్లో చూసిన సినిమాల్లో ఒకటి అత్తారింటికి దారేది అని తెలిపారు. ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఉదయ్ కిరణ్ తనకు ఫోన్ చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
వి.ఎన్. ఆదిత్య మాట్లాడుతూ..”అత్తారింటికి దారేది సినిమాలో ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ చాలా బాగా చూపించారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ బంధాలు, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను తాకేలా ఉన్నాయి” అని ఉదయ్ కిరణ్ ప్రశంసించారని చెప్పారు. అంతేకాదు.. ఇలాంటి ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఉండే మంచి కథను తన కోసం రాయమని కూడా అడిగారని తెలిపారు.
ఈ మాటలు ఇప్పుడు ఉదయ్ కిరణ్ అభిమానులను భావోద్వేగానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఉదయ్ కిరణ్ బతికుంటే లవర్ బాయ్ గానే కాకుండా ఫ్యామిలీ హీరోగా కూడా పేరు తెచ్చుకొని ఉండేవారు అని అభిప్రాయపడుతున్నారు.