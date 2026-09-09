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Udaya Bhanu: 15 ఏళ్లుగా తపస్సు చేశాను.. ఎవరూ సపోర్ట్ చేయలేదు.. స్టేజ్‌పైనే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఉదయభాను

Written ByVishnupriya
Published: Sep 09, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:25 PM IST

Udaya Bhanu: ఒకప్పుడు బుల్లితెరపై తన యాంకరింగ్‌తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఉదయభాను ఇప్పుడు మరో కొత్త పాత్రలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తన మనసులో పెట్టుకున్న ప్రొడక్షన్ హౌస్ కలను ఆమె ఇప్పుడు నిజం చేసుకున్నారు. తన నిర్మాణంలో రూపొందిన పంచనామా వెబ్ సిరీస్‌ త్వరలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

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ఉదయభాను

మోహన్ శ్రీవత్స దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌లో ప్రేమిస్తే ఫేమ్ భరత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. శివాజీ రాజా, మేధా రెడ్డి, చరణ్ బాబు, రూప లక్ష్మి, రాధిక ప్రీతి తదితరులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఆరు ఎపిసోడ్లుగా రూపొందిన ఈ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి జీ5లో అందుబాటులోకి రానుంది.  

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ఉదయభాను ప్రొడక్షన్ హౌస్

సిరీస్ ప్రమోషన్‌లో భాగంగా నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఉదయభాను తన జీవిత ప్రయాణం గురించి మాట్లాడారు. ఈ సమయంలో ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. 15 ఏళ్లుగా ప్రొడక్షన్ హౌస్ ప్రారంభించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నానని చెప్పారు. తన కల ఇప్పుడు నిజం కావడంతో కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు.  

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ఉదయభాను పంచనామా

తాను చిన్న వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినట్లు ఉదయభాను తెలిపారు. దాదాపు 12 ఏళ్ల వయసు నుంచే సినీ, టెలివిజన్ రంగంలో పనిచేస్తూ ఎన్నో విషయాలు స్వయంగా నేర్చుకున్నానని చెప్పారు. తన ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు, అవమానాలు, నిరాశలు ఎదురయ్యాయని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.

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పంచనామా వెబ్ సిరీస్

మంచి కథలు, కొత్త ఆలోచనలతో పలువురిని సంప్రదించినా చాలాసార్లు తనకు సరైన అవకాశం రాలేదని తెలిపారు. అయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గకుండా ప్రయత్నం కొనసాగించానని చెప్పారు. ప్రతి అడ్డంకి తనకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చిందని ఉదయభాను పేర్కొన్నారు. ఇకపై ప్రతిభ ఉన్నవారికి అవకాశాలు కల్పించాలన్నదే తన లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా మంచి కంటెంట్‌తో ముందుకు రావాలనుకునే కొత్తవారికి తమ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండగా ఉంటుందని చెప్పారు.

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ఉదయభాను ఎమోషనల్

పంచనామా కోసం పలువురు హీరోలను సంప్రదించినప్పటికీ, కొందరు అడిగిన పారితోషికం మొత్తం ప్రాజెక్టు బడ్జెట్‌కు దగ్గరగా ఉండటంతో తానే నిర్మాణ బాధ్యత తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. తన 15 ఏళ్ల కలకు పంచనామాతో తొలి అడుగు పడటంతో ఉదయభాను ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇక తనలాంటి అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రతిభావంతులకు తలుపులు తెరవాలన్న ఆమె నిర్ణయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

TAGS:
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu production house
Udaya Bhanu Panchanama
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Udaya Bhanu emotional

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