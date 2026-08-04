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Trisha: త్రిష వివాదం.. ఉదయనిధిపై టీవీకే, బీజేపీ ఫైర్

Written ByVishnupriya
Published: Aug 04, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:59 AM IST

Trisha:తమిళనాడులో ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన ఒక వ్యాఖ్య ఇప్పుడు పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది. కావేరి నీటి సమస్యపై నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. దీనిపై అధికార పార్టీ టీవీకే (తమిళగ వెట్రి కళగం)తో పాటు బీజేపీ నాయకులు తీవ్రంగా స్పందించారు.

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ఉదయనిధి స్టాలిన్ వివాదం

తమిళనాడులో ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రసంగం జరుగుతున్న సమయంలో ప్రేక్షకుల్లో కొందరు "త్రిషా... త్రిషా..." అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఉదయనిధి స్టాలిన్ స్పందించిన తీరు, చేసిన వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రముఖ నటి త్రిషను ఉద్దేశించి చేశారని పలువురు భావిస్తున్నారు.  

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విజయ్ టీవీకే

ఈ ఘటనపై టీవీకే ఎమ్మెల్యే రేవంత్ చరణ్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా వేదికపై ఎవరి గురించి అయినా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరైంది కాదని ఆయన అన్నారు. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు రాజకీయ సంస్కృతిని దిగజార్చేలా ఉన్నాయని విమర్శించారు. ప్రజా జీవితంలో ఉన్న నాయకులు బాధ్యతాయుతంగా మాట్లాడాలని సూచించారు.  

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తమిళనాడు రాజకీయాలు

తమిళనాడు బీజేపీ నాయకులు కూడా ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి నారాయణన్ తిరుపతి మాట్లాడుతూ, ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అసభ్యకరంగా ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ప్రజల ముందు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం ఏమాత్రం సమంజసం కాదని అన్నారు. ఈ ఘటనపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు.  

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డీఎంకే

బీజేపీ నేత వినోజ్ పి. సెల్వం కూడా స్పందిస్తూ, సినీ రంగానికి చెందిన వ్యక్తుల గురించి అవమానకరంగా మాట్లాడడం బాధాకరమని అన్నారు. నటీనటుల సంఘం కూడా ఈ అంశంపై స్పందించాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజా ప్రతినిధులు తమ మాటల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మంపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద వివాదంగా మారాయి. ఆ అంశం న్యాయస్థానాల వరకు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే.

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తమిళనాడు బీజేపీ

తాజా ఘటనతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరోసారి మాటల యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఒకవైపు టీవీకే, బీజేపీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుండగా, మరోవైపు డీఎంకే నుంచి అధికారిక స్పందన కోసం రాజకీయ వర్గాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ వివాదం రాబోయే రోజుల్లో మరింత రాజకీయ చర్చకు దారితీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

TAGS:
Udhayanidhi Stalin
Trisha
Trisha controversy
Udhayanidhi stalin controversy
TVK
Vijay TVK
Tamil nadu politics
DMK
BJP Tamil Nadu

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