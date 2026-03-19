Ugadi 2026 Bank Holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..?

Ugadi 2026 Bank Holiday: ఉగాది పండుగ తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఈ పండుగతో కొత్త సంవత్సరానికి శ్రీకారం చుడతారు. 2026లో ఉగాది మార్చి 19, గురువారం రోజున వచ్చింది. ఈ రోజు నుంచి తెలుగు శక సంవత్సరము 1948 ప్రారంభమవుతుంది. చైత్ర మాసం మొదటి రోజున ఈ పండుగను సంప్రదాయంగా జరుపుకుంటారు. ఇంటిని శుభ్రం చేయడం, మామిడి తోరణాలు కట్టడం, పచ్చడి తయారు చేయడం వంటి ఆచారాలు ఉగాదిలో ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి.
ఈ సందర్భంగా చాలా మందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది – ఉగాది రోజు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా లేదా మూసివేస్తారా? భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించిన సెలవుల జాబితా ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో మార్చి 19న బ్యాంకులు పూర్తిగా మూసివేస్తారు. ఈ రోజున ఉగాది, గుడి పడ్వా వంటి పండుగలు ఉండటంతో ఈ సెలవు ఇవ్వబడింది. అలాగే మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, గోవా, మణిపూర్, జమ్మూ కాశ్మీర్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
భారతదేశంలో బ్యాంక్ సెలవులను Negotiable Instruments Act ప్రకారం నిర్ణయిస్తారు. ప్రతి నెలలో రెండో మరియు నాలుగో శనివారాలు, అన్ని ఆదివారాలు కూడా బ్యాంకులు మూసివేయబడతాయి. అయితే మొదటి, మూడో మరియు ఐదో శనివారాల్లో బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి. అదనంగా ప్రాంతాల వారీగా పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు ఉన్నప్పుడు కూడా సెలవులు ప్రకటిస్తారు.
మార్చి 2026లో ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైన బ్యాంక్ సెలవులు ఉన్నాయి. మార్చి 20న రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫిత్ర్) సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు మూసివేస్తారు. మార్చి 21న ఖుతుబ్-ఏ-రంజాన్ కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంటుంది. మార్చి 26, 27 తేదీలలో శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. మార్చి 31న మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
బ్యాంకులు మూసివేసిన రోజుల్లో కూడా ప్రజలకు అవసరమైన సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, ఎటీఎంల ద్వారా డబ్బు తీసుకోవడం, పంపించడం వంటి సేవలను సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. అందువల్ల బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లకుండానే చాలా పనులు పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఉగాది రోజు బ్యాంకులు మూసివేసినప్పటికీ, డిజిటల్ సేవల ద్వారా మీ పనులను సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు. కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆనందంగా ప్రారంభించుకుంటూ ముందస్తుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.