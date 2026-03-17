Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మకరం రాశివారి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా..?..

Ugadi 2026 Makram prediction: పరాభవ నామ సంవత్సం మకర రాశికి చాలా లాభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. వ్యయం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిదని చెప్తుంటారు. ముఖ్యంగా వీరు అన్నిరంగాల్లో రాణిస్తారు. కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే ఏడాదంతా పట్టుకున్నది బంగారం అవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
 
హిందువులంతా మార్చి 19న ఉగాది పండగను జరుపుకుంటాం. ముఖ్యంగా  ఉగాది రోజున చాలామంది ప్రత్యేకంగా ఆచారాలు,సంప్రదాయాలు పాటిస్తారు. ఉగాది రోజున ఈసారి అమావాస్య కూడా ఉంది. అందుకు ఉదయం 7 గంటల తర్వాత కొత్త ఏడాది పూజలు ప్రారంభించుకొవాలి. ఆ తర్వాత తలస్నానం, నూతన వస్త్రాధారణ, ఇంటికి మామిడి కొమ్మలు, దేవతాధన, ఉగాది పచ్చడి చేసుకొవాలి.  

మహారాష్ట్రలో ఉగాదిని గుడిపాడ్వగా నిర్వహిస్తారు. రాగి చెంబును అలంకరించి, దేవుడి వస్త్రంపెట్టి, మామిడి కొమ్మలు,కొబ్బరి మాలను వేసి ఇంటికన్న పైకీ పెడతారు. ఈ విధంగా చేసి ఆతర్వాత పంచాంగ శ్రవణంను నిర్వహిస్తారు.  

ఉగాది పండగ వేళ ముఖ్యంగా మకరం రాశి వారికి ఏడాది ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. మకరం వారికి  ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం2 , అవమానం2 గా ఉంది. చాలామంది వ్యయం ఎక్కువగా ఉందని  భయపడతారు. కానీ వ్యయం ఎక్కువగా ఉంటే చేసుకున్న కర్మలు ఖర్చుఅయిపోతున్నట్లు లెక్క..

ఈ ఏడాది మకర రాశివారి అన్ని రంగాల్లో కూడా మంచి శుభపరిణామలు కన్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లికానీ వారికి పెళ్లి యోగం, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల వారికి భారీగా ధనయోగం కన్పిస్తుంది. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.

ముఖ్యంగా తొలి ఆరుమాసాలు నెమ్మదిగా వీరికి శుభపరిణామలు కన్పించిన ఆతర్వాత ఒక్కసారిగా జీవింతంలో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయని జ్యోతిష్యపండితులు చెబుతున్నారు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం వీరికి అనుకొని విధంగా ఆదాయంతో పాటు, మంచి యోగాల్ని తెచ్చిపెడుతుందని పండితులు చెప్తున్నారు. శివుడ్ని  ఆరాధించడం, దుర్గమ్మను కొలవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

