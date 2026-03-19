Ugadi Gift DA Hike 2026: ఉద్యోగులకు ఉగాది కానుక..భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..?

DA Hike 2026:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఉగాది కానుకగా డీఏ (Dearness Allowance) పెంపు త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ పెంపు వల్ల జీతాలు..పెన్షన్లు కొంతవరకు పెరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న సమయంలో ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగులకు ఉపశమనం ఇవ్వనుంది. ఈరోజు ఉగాది అయినప్పటికీ ఈరోజు కాకుండా ఈ వారంలో ఈ వార్త గురించి కీలక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది అని తెలుస్తోంది.
డీఏ అంటే ఉద్యోగులకు ఇచ్చే అదనపు భత్యం. ఇది ధరల పెరుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇస్తారు. వస్తువుల ధరలు పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగుల జీతాలు సరిపోకపోతాయి. అలాంటి సమయంలో డీఏ పెంపు ద్వారా వారికి కొంత సాయం అందుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు డీఏను పెంచుతుంది.
సాధారణంగా జనవరి నుంచి జూన్ వరకు ఉండే డీఏ పెంపును మార్చి నెలలో ప్రకటిస్తారు. గత సంవత్సరాల ట్రెండ్ చూస్తే, హోలీ తర్వాత లేదా మార్చి చివర్లో ఈ ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి కూడా ఉగాది వారంలో..లేదా మార్చి చివర్లో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం ప్రకటించే అవకాశముంది.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 58 శాతం డీఏ పొందుతున్నారు. ఈసారి సుమారు 2 శాతం పెంపు ఉండొచ్చని అంచనా. అంటే మొత్తం డీఏ 60 శాతానికి చేరే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, రూ.18,000 బేసిక్ జీతం ఉన్న ఉద్యోగికి నెలకు సుమారు రూ.300 నుంచి రూ.400 వరకు అదనంగా రావచ్చు. ఇది పెద్ద మొత్తం కాకపోయినా, రోజువారీ ఖర్చులకు కొంత ఉపశమనం ఇస్తుంది.
చాలామందికి ఉన్న సందేహం కొత్త డీఏ వెంటనే జీతంలో చేరుతుందా అన్నది. కానీ సాధారణంగా ఇది వెంటనే జరగదు. మొదట ప్రభుత్వం ఆమోదం ఇస్తుంది. తరువాత అధికారిక ఉత్తర్వులు వస్తాయి. ఆ తర్వాతే జీతాల్లో మార్పు జరుగుతుంది. కాబట్టి కొత్త డీఏ ఏప్రిల్ జీతంలో కనిపించే అవకాశం ఎక్కువ. జనవరి నుంచి మార్చి వరకు ఉన్న బకాయిలను కూడా ఒకేసారి చెల్లిస్తారు.
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం కాలం ముగిసింది. 8వ వేతన సంఘం పని ప్రారంభమైనా, పూర్తవడానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది. అందువల్ల అప్పటి వరకు ఉద్యోగులకు ప్రధానంగా డీఏ పెంపు ద్వారానే ఆర్థిక ఉపశమనం లభిస్తుంది.