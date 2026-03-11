English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • AP Ugadi Gift: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభవార్త…ఉగాది సందర్భంగా 2.5 లక్షల మందికి సీఎం కానుక!

AP Ugadi Gift: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభవార్త…ఉగాది సందర్భంగా 2.5 లక్షల మందికి సీఎం కానుక!

AP Ugadi Gift Scheme:
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక కానుకను ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉగాది రోజున నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా దీని ద్వారా 2.50 లక్షల మంది లబ్ది పొందనున్నారు..
1 /6

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది కానుక ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో పేదలకు నిర్మించిన.. ఇళ్లలో 2.50 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఒకేసారి కొత్త ఇళ్లలోకి ప్రవేశించేలా సామూహిక గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.  సొంత ఇల్లు ప్రతి కుటుంబానికి ఒక పెద్ద కల. చాలా మంది పేదలు ఇప్పటికీ అద్దె ఇళ్లలో లేదా చిన్న గుడిసెల్లో జీవిస్తున్నారు. అలాంటి కుటుంబాలకు మంచి ఇళ్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఉద్దేశంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి.

2 /6

ఉగాది రోజున జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో 2.50 లక్షల కుటుంబాలు కొత్త ఇళ్లలోకి అడుగుపెట్టనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరగడానికి అధికారులకు సీఎం ప్రత్యేక సూచనలు ఇచ్చారు. ప్రతి లబ్ధిదారికి ప్రభుత్వం తరఫున అధికారిక లేఖ పంపించాలని కూడా ఆదేశించారు. ఆ లేఖలో గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఉంటాయి.  

3 /6

ఈ కార్యక్రమం వల్ల వేలాది కుటుంబాలకు కొత్త జీవితం ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సొంత ఇల్లు ఉండటం వల్ల కుటుంబాలకు భద్రత, స్థిరత్వం లభిస్తుంది. పిల్లలు కూడా మంచి వాతావరణంలో పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.  

4 /6

ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే మరో ముఖ్యమైన లక్ష్యాన్ని కూడా ప్రకటించారు. 2029 నాటికి రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేద కుటుంబానికి సొంత ఇల్లు ఉండేలా ప్రభుత్వం పని చేస్తుందని తెలిపారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు వేగంగా గృహ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.  

5 /6

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చివరి దశ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ఈ ఇళ్లను త్వరగా పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది.  

6 /6

ఉగాది రోజున కొత్త ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం లబ్ధిదారులకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. పండుగ రోజునే కొత్త జీవితం ప్రారంభించడం వారికి ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

AP Ugadi Gift Scheme Chandrababu Naidu Housing Scheme AP Mass Housewarming Program 2.5 Lakh House Inauguration AP Andhra Pradesh Housing for Poor Ugadi Government Announcement AP AP Housing Scheme Beneficiaries

Next Gallery

School Holiday: 14 రోజులపాటు స్కూల్‌లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!