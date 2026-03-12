PM Kisan Amount: రైతులకు ఉగాది గిఫ్ట్‌.. రేపు రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బులు

Tomorrow Will Credit Rs 2000 In To Farmers Bank Accounts Of PM KISAN: ఉగాది పండుగకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్ అందించనుంది. పంట పెట్టుబడి సహాయానికి సంబంధించిన డబ్బులను కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో వేయనుంది. పండుగకు వారం ముందే నిధులు విడుదల చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దేశంలోని రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ఉగాది పండుగకు ముందే రైతులకు కానుక అందించనుంది. పంట పెట్టుబడి సహాయం అందించే పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులను ఎల్లుండి రైతుల ఖాతాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వేయనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి డబ్బులను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో విడత అందించనుంది. రైతులకు పంట పెట్టుబడి సహాయం అందించేందుకు కేంద్రం ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 22వ విడత డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో పడనున్నాయి.
మార్చి 13వ తేదీన పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేస్తామని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రకటించింది. 22వ విడత నిధులను అస్సాంలోని గుహవాటిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేస్తారని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ తెలిపింది. అనంతరం రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు రూ.2 వేల చొప్పున జమ కానున్నాయని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
వ్యవసాయం ప్రోత్సహించేందుకు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఆ పథకాన్ని పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అని పేరు పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా 2019లో ప్రారంభించింది.
పీఎం కిసాన్ పథకం ద్వారా రైతులకు విడతల వారీగా డబ్బులు జమ చేస్తుంటుంది. ఈ పథకం ద్వారా రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.6 వేల సహాయం అందిస్తుంది. అది కూడా మూడు విడతలుగా ఇస్తుంది. ఏడాదిలో మూడు దశల్లో రూ.2 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.6 వేల పంట పెట్టుబడి సహాయం రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది.
పీఎం కిసాన్ పథకం దేశవ్యాప్తంగా అమలవుతుండగా.. ఈ పథకంతో 9.32 కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. తాజాగా పీఎం కిసాన్కు సంబంధించి మరో విడత డబ్బులు పడుతుండడంతో రైతులకు కొంత ఆర్థిక ఉపశమనం లభించనుంది.