Ugadi Gold Rate Today: ఉగాది పండగా పూట భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధర.. మార్చి 19వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు ఇవే..!!

Ugadi Gold Rate Today: మార్చి 19, గురువారం నాటికి బంగారం ధరలు వరుసగా మూడో రోజూ తగ్గుదల దిశగా కొనసాగుతున్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర సుమారు రూ.1,51,845గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,40,142 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదే సమయంలో 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,16,280గా నమోదైంది.
 
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు బలహీనంగా కనిపిస్తున్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,836 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. గతంలో 4,900 డాలర్లకు పైగా ట్రేడ్ అయిన ధరలు ఇప్పుడు ఆ స్థాయి కంటే దిగువకు చేరడం గమనించదగిన విషయం.

బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణంగా ఇన్వెస్టర్ల ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పును నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల భారీగా పెరిగిన ధరల నేపథ్యంలో, చాలామంది పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణకు (profit booking) దిగుతున్నారు. దీంతో మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి, ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.

ఇక అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కూడా ఈ ట్రెండ్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల కారణంగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. దీని ప్రభావంతో అమెరికా డాలర్ బలపడింది. డాలర్ బలపడటం సాధారణంగా బంగారం ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది, ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడులుగా డాలర్, అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లను ఎంచుకుంటారు.

మరోవైపు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదలతో మార్కెట్లో ఉన్న లాంగ్ పొజిషన్లు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీనివల్ల కూడా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులు విలువైన లోహాల కంటే డాలర్, బాండ్ల వైపు మళ్లుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉన్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో ద్రవ్యోల్బణంపై ఆందోళనలు పెరిగాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లలో తక్షణ మార్పులు చేయకపోవచ్చనే అంచనాలు కూడా పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

 గత సంవత్సరం నుంచి గణనీయంగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు కొంతమేర సవరించుకుంటున్నాయి. మార్కెట్ అస్థిరత పెరగడం, లాభాల స్వీకరణ, డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాలు కలిసి ప్రస్తుతం పసిడి ధరలను దిగువకు లాగుతున్నాయి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

