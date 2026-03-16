  • Ugadi Panchangam 2026: ఉగాది నుంచి 3 రాశులకు తిరుగులేదు.. లక్కే లక్కు.. అన్నింటా విజయమే..

Ugadi Panchangam 2026: ఉగాది నుంచి 3 రాశులకు తిరుగులేదు.. లక్కే లక్కు.. అన్నింటా విజయమే..

Ugadi Panchangam 2026: తెలుగు వారి నూతన సంవత్సం ఉగాది నుంచి మొదలు కాబోతుంది. ఈ సారి పరాభవ నామ సంవత్సరం రాబోతుంది. ఈ  ఉగాది పండగ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి తిరుగులేదు. అంతేకాదు వీరికి అదృష్టం వరించబోతున్నట్టు సమాచారం. 

 
Ugadi Favorite Zodiac Signs:ఉగాది పండుగ మార్చి 19 నుంచి ప్రారంభం కాబోతుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉండగా, మరికొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటాయని జ్యోతిష్కులు అంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా, ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుంది. 

కొన్ని గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకున్నప్పుడు  కొంతమందికి  అశుభకరంగా ఉండబోతుంది. నూతన యేడాది సందర్భంగా ఈ రాశుల వారి జీవితాలు మారబోతున్నాయి. అంటే ప్రతి పనిలోనూ అడ్డంకులు ఉండబోతున్నాయి.  కానీ కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం మద్దతు లభిస్తుంది. 

వృశ్చిక రాశి: సూర్యుని ఆశీస్సులతో, వృశ్చిక రాశి వారి డబ్బు రెట్టింపు అవుతుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ సమయంలో వారి కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. జీవితం ఆనందంగా ఉండబోతుంది. అలాగే, రాజకీయ నాయకులు సమాజంలో గౌరవం పొందుతారు. మీ వైవాహిక జీవితం అద్భుతంగా మారబోతుంది.

మేష రాశి: ఈ ఉగాది పండగ  సందర్భంగా ఈ రాశుల వారికి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి.  అంటే ఈ రాశుల వారికి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వారు ఎప్పుడైనా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగుతారు. వారు కొత్త ఉద్యోగంలో చేరినప్పటికీ, వారు గొప్ప విజయాన్నిఅందుకుంటారు. 

సింహ రాశి: ఈ ఉగాది నుండి సింహ రాశి వారికి హద్దులు ఉండవు. అదృష్టం తోడు ఉంటే గొప్ప విజయాలు సాధించబోతున్నారు. ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ డబ్బు సంపాదిస్తారు. అలాగే, కొత్త పరిచయాల వల్ల వారి జీవితం పూర్తిగా మారి బోతుంది. వారి కుటుంబం మొత్తం సంతోషకరంగా ఉండబోతుంది.   

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం హిందూ మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ఇది పాఠకుల సమాచారం కోసమే అందించబడింది. దీనికి  శాస్త్రీయమైన ఆధారాలున్నాయి. టెక్నికల్ గా ప్రూవ్ చేయడం కష్టం.  జీ మీడియా  ఈ వార్తను నిర్ధారించడం లేదు.   

