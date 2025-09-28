New Aadhaar App: ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కొత్త ఆధార్ యాప్ బీటా వెర్షన్ను ప్రారంభించారు. UIDAI ప్రస్తుతం దాని ప్రారంభానికి ముందు వినియోగదారుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా యాప్ను మెరుగుపరుస్తోంది. కొత్త "ఇ-ఆధార్ యాప్"లో AI, ఫేస్ ఐడి లాగిన్, QR కోడ్ వెరిఫికేషన్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉంటాయి.
New Aadhaar App: భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) డిసెంబర్ 2025 నాటికి పూర్తిగా కొత్త ఆధార్ యాప్ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ యాప్ లక్ష్యం ప్రజలకు సులభమైన, సురక్షితమైన, వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక అనుభవాన్ని అందించడమని చెప్పవచ్చు. ఏ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉంటాయో చూద్దాం.
కొత్త "ఇ-ఆధార్ యాప్" AI, ఫేస్ ఐడి లాగిన్ , QR కోడ్ వెరిఫికేషన్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లను అందిస్తుంది. *మీరు మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా లాగిన్ అవ్వగలరు. *మీరు పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ వంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని నేరుగా యాప్లో అప్డేట్ చేయగలరు. * మీరు మీ ఆధార్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు. * మీరు మీ అప్ డేట్ హిస్టరీని చెక్ చేసుకోవచ్చు. * PVC ఆధార్ కార్డును కూడా డెలివరీ చేయవచ్చు.
కొత్త ఆధార్ యాప్లోని QR కోడ్ స్కానర్ ఆధార్ వివరాలను వెంటనే ధృవీకరిస్తుంది. దీంతో ఫేక్ ఐడీల వాడకానికి అడ్డుకట్ట పడుతుంది. వినియోగదారులు తమ ఆధార్ సమాచారాన్ని ఆన్లైన్లో సురక్షితంగా పంచుకోవచ్చు. ఇక సాధారణ వెరిఫికేషన్ కోసం ఫోటోకాపీలు తీసుకెళ్లే అవసరం తగ్గుతుంది. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఆఫ్లైన్లోనే పూర్తవుతుంది.
ఇక ఆధార్తో లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్ను మార్చాలంటే మాత్రం ఇంకా ఆధార్ సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించాల్సిందేనని UIDAI స్పష్టం చేసింది. కొత్త నంబర్ లింక్ చేయడానికి ముందు దిద్దుబాటు ఫారమ్ పూరించడం, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. బ్యాంకింగ్, ప్రభుత్వ సేవల్లో మొబైల్ నంబర్ ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా ఈ భద్రతా చర్య చాలా కీలకమని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కొత్త ఆధార్ యాప్ బీటా వెర్షన్ను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం UIDAI, వినియోగదారుల ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఆ యాప్ను మెరుగుపరుస్తోంది. భారతదేశంలో డిజిటల్ ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్ను మరింత బలపర్చడమే ఈ చొరవ వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
ఇప్పటికే ఉన్న mAadhaar యాప్ చిరునామా మార్పులు, ఆధార్ డౌన్లోడ్ వంటి సేవలను అందిస్తుండగా, చాలా మంది వినియోగదారులు లోపాలు, పరిమిత ఫీచర్లపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కొత్త వెర్షన్ ఆ లోపాలను సరిదిద్దుతూ, ఆధునిక AI ఆధారిత సొల్యూషన్ను అందించనుంది. దీతో లక్షలాది పౌరులు సేవా కేంద్రాల్లో పొడవైన క్యూల ఇబ్బందు లేకుండా వేగవంతమైన అనుభవాన్ని పొందగలరని UIDAI హామీ ఇస్తోంది.