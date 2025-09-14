English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!

Cricket Records: క్రికెట్‌లో అప్పుడప్పుడు కొన్ని వింత రికార్డులు నమోదవుతుంటాయి. ఇలాంటి రికార్డుల గురించి వింటే మళ్లీ ఇంకేవరు బ్రేక్ చేయరని కూడా అనిపిస్తుంటుంది. అయితే ఎవరూ ఊహించని అరుదైన రికార్డులు మాత్రం పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లు నమోదు చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు చెప్పుకునే రికార్డు కూడా అలాంటిదే. పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఓ ప్లేయర్ 24 గంటల్లో ఏకంగా మూడుసార్లు ఔట్ అయ్యాడు. ఎవరు అతను..? ఎలా సాధ్యమైందని అనుకుంటున్నారా..? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి..
 
పాకిస్థాన్ మాజీ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఉమర్ అక్మల్ 2015లో ఒకే రోజులో(24 గంటల వ్యవధిలో) ఏకంగా మూడుసార్లు అవుట్ అయ్యి వింత రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఒకేరోజు మూడుసార్లు ఎలా బ్యాటింగ్ చేశాడబ్బా అని అనుకుంటున్నారా..?   

టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఒకే రోజు రెండు ఇన్నింగ్స్ ఒకేరోజు ఆడినా.. గరిష్ఠంగా రెండుసార్లు మాత్రమే అవుటయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. మరి మూడుసార్లు ఎలా సాధ్యమైందంటే.. 2015 నవంబర్ 30. షార్జా వేదికగా ఇంగ్లండ్ టీ20 మ్యాచ్ ఆడుతూ అక్మల్ 4 పరుగులకే అవుటయ్యాడు. అయితే ఆ మ్యాచ్‌లో ఇరు జట్ల స్కోర్లు సమం అయ్యాయి. దీంతో సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించారు.  

సూపర్‌ ఓవర్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన అక్మల్ ఆ ఓవర్‌లోనూ ఔట్ అయ్యాడు. ఆ మ్యాచ్‌ ముగిసిన వెంటనే.. 24 గంటలు గడవకుముందే అక్మల్ బంగ్లాదేశ్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో పాల్గొన్నాడు.   

ఆ మ్యాచ్‌లో కూడా అంతే.. మనోడు ఒకే ఒకే ఒక్క పరుగు తీసి క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. దీంతో 24 గంటల వ్యవధిలోనే మూడుసార్లు అవుట్ అయిన ఆటగాడి అరుదైన ఓ వింత రికార్డు నెలకొల్పాడు.  

క్రికెట్‌లో ఒకరోజులో మూడుసార్లు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రావడమే చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అలాంటిది మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఔట్ అయి ఉమర్ అక్మల్ మరింత స్పెషల్‌గా మారాడు. భవిష్యత్‌లో ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం ఎవరికి సాధ్యం కాకపోవచ్చు.   

