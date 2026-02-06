Gold Chains: కేవలం 5–6 గ్రాములతోనే మందపాటి బంగారు గొలుసు..! చూసిన వాళ్లంతా వావ్ అనాల్సిందే..!

Gold Chain In 5 Grams Latest Designs: సాధారణంగా బంగారు చైన్లు కొనుగోలు చేయాలంటే కచ్చితంగా 10 గ్రాములన్నా గోల్డ్ కావాల్సిందే. అయితే ఇది దీని ఖర్చు మరింత ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే బంగారం ధరలు ఈ కాలంలో పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. అయితే 5 నుంచి 6 గ్రాముల బంగారంతో కూడా అందమైన చైన్లు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కేవలం ఐదు.. ఆరు గ్రాముల్లోనే అందమైన బంగారం చైన్స్ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి మందపాటిగా కనిపిస్తాయి. చూడటానికి మంచి లుక్ ని కూడా అందిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరల నేపథ్యంలో ఒక చైను కొనుగోలు చేయాలంటే కూడా లక్షపైనే ఉంది
అయితే కేవలం ఆరు గ్రాముల్లో మీరు చైన్ కొనుగోలు చేసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఇలాంటి చైన్స్ కేవలం తక్కువ బంగారం ఉపయోగించి తయారు చేస్తున్నారు. ఇవి మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి చూడటానికి కూడా మందపాటిగా కనిపిస్తాయి.
కేవలం ఐదు గ్రాముల్లోనే ఈ గొలుసులను తయారు చేయించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ట్రెండ్కు తగినట్లు డిజైన్స్. ఇవి చూడటానికి కూడా బరువుగా అనిపిస్తాయి. ఇవి వివిధ డిజైన్లలో కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఏ ఫంక్షన్ వెళ్లినా క్లాసీ లుక్ కూడా పొందుతారు.
ఆఫీస్ లేదా ఏవైనా పెళ్లిళ్లు ఇతర ఫంక్షన్లకు వెళ్తే సింపుల్ గా ఈ చైన్ ఎంతో మంచి లుక్ అందిస్తాయి. భారీ డిజైన్ గొలుసులా కనిపిస్తుంది. కేవలం ఐదు గ్రాముల్లోనే ఇలాంటి చైన్లను మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు. డ్రెస్, చుడీదార్, శారీ అన్నిటిపై కూడా ఇది సెట్ అవుతుంది
ఆడవాళ్లకు మాత్రమే కాదు.. మగవాళ్ళు కూడా ఈజీగా ధరించవచ్చు. ఈ కాలంలో బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఈ ఒక చైన్ కొనాలంటే కచ్చితం లక్షపైమాటే.. ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్స్ మీరు కొనుగోలు చేస్తే తక్కువ ధరలోనే ట్రెండీ లుక్ లో ఉన్న చైన్స్ మీ సొంతం అవుతాయి.