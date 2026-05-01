Union Bank Recruitment 2026: బ్యాంకింగ్ సెక్టార్‌లో గోల్డెన్‌ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో యూనియన్ బ్యాంక్‌లో 1865 పోస్టులకి నోటిఫికేషన్

Union Bank Recruitment 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి బ్యాంక్ ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా..? అయితే ఈ గుడ్‌న్యూస్ మీ కోసమే. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1865 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి.. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అయితే ఈ పోస్టులు ఏపీలో 303, తెలంగాణలో 164 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 
 
యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 1865 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ పోస్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 303, తెలంగాణలో 164 పోస్టులు భర్తీ కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ఏప్రిల్ 29న ప్రారంభం కాగా.. చివరి తేదీ మే 19 వరకు ఉంది.    

ఈ పోస్టులకు ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ పాసై ఉండాలి. డిగ్రీ రిజల్ట్స్  ఏప్రిల్1, 2026 లేదా అంతకు ముందు విడుదలై ఉండాలి. ఇక అభ్యర్థుల వయో పరిమితి విషయానికి వస్తే ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు వర్తిస్తుంది.  

ముందుగా ఈ పోస్టులకు ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అందులో ఉత్తీర్ణులైన వారికి ఆ తర్వాత స్థానిక భాషా పరీక్ష, పత్రాల ధృవీకరణ, వైద్య పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.  

ఎంపికైన అభ్యర్థులకి స్టైపెండ్ నెలవారీగా గ్రామీణ / సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాలకి రూ.15,000, అర్బన్ ప్రాంతాలకి రూ. 18,000, మెట్రో నగరాలకి రూ.20,000 ఉంటుంది. అయితే ఈ అప్రెంటిస్‌షిప్ 1 సంవత్సరం కాలానికి ఉంటుంది.

ఇక ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకునేందుకు దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్ / OBC (పురుషులు) రూ. 944, జనరల్ / OBC (మహిళలు) రూ. 708, SC / ST / PwBD / ట్రాన్స్‌జెండర్ రూ. 236గా కేటాయించారు.

