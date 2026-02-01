English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Budget 2026 Income Tax Slabs: ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్‌లో మార్పు ఉందా? బడ్జెట్ 2026లో కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..!

Budget 2026 Income Tax Slabs: ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్‌లో మార్పు ఉందా? బడ్జెట్ 2026లో కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..!

Union Budget 2026: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన యూనియన్ బడ్జెట్ 2026ను పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్‌లో సామాన్య ప్రజలు, చిన్న పన్ను చెల్లింపుదారులు, విద్యార్థులు, పెట్టుబడిదారులు అందరికీ సంబంధించి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చౌకగా మారగా..ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ (F&O) ట్రేడింగ్ మాత్రం ఖరీదైంది.
 
ఈ బడ్జెట్‌లో ఆదాయ పన్ను స్లాబ్‌లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. పాత విధానం, కొత్త విధానం రెండింటిలోనూ పన్ను స్లాబ్‌లు అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. అలాగే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్‌, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (LTCG) పన్నులో కూడా ఎలాంటి మార్పులు ప్రకటించలేదు. దీంతో మధ్యతరగతి పన్ను చెల్లింపుదారులకు పెద్ద ఊరట లేకపోయినా..స్థిరత్వం మాత్రం కొనసాగింది.

విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించి మాత్రం శుభవార్త చెప్పారు. ఓవర్‌సీస్ టూర్ ప్యాకేజీలపై వసూలు చేసే TCS (టాక్స్ కలెక్టెడ్ అట్ సోర్స్) రేటును 5 శాతం లేదా 20 శాతం నుంచి నేరుగా 2 శాతానికి తగ్గించారు. మొత్తానికి ఎలాంటి పరిమితి లేకుండా ఈ రేటు వర్తిస్తుంది. అలాగే విదేశాల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు విద్య ఖర్చులు పంపే తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. విద్య, వైద్య అవసరాల కోసం విదేశాలకు పంపే డబ్బుపై TCSను 5 శాతం నుంచి 2 శాతానికి తగ్గించారు.

అయితే షేర్ మార్కెట్‌లో F&O ట్రేడింగ్ చేసే వారికి ఇది అంతగా అనుకూలంగా లేదు. ఫ్యూచర్స్‌పై STTను 0.02 శాతం నుంచి 0.05 శాతానికి పెంచారు. అలాగే ఆప్షన్స్ ప్రీమియం, ఆప్షన్స్ ఎక్సర్‌సైజ్‌పై కూడా పన్ను పెంచారు. మార్కెట్‌లో అధిక స్పెక్యులేషన్ తగ్గించడమే లక్ష్యమని మంత్రి తెలిపారు.  

చిన్న పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విదేశీ ఆస్తులు ప్రకటించని విద్యార్థులు, యువ ఉద్యోగులు, ఎన్‌ఆర్‌ఐల కోసం ఆరు నెలల పాటు ఒకసారి మాత్రమే అవకాశం ఇచ్చే స్కీమ్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. నిర్ణీత పరిమితిలో ఆస్తులు ప్రకటిస్తే, కేసులు, శిక్షల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.

వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై కస్టమ్స్ డ్యూటీని 20 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించారు. అలాగే క్యాన్సర్ సహా కొన్ని అరుదైన వ్యాధులకు అవసరమైన ఔషధాలపై డ్యూటీ మినహాయింపు ఇచ్చారు. దీంతో బడ్జెట్ 2026లో విదేశీ ప్రయాణాలు, విద్య, వైద్యం కొంత చౌకగా మారాయి. కానీ స్టాక్ మార్కెట్‌లో F&O ట్రేడింగ్ చేసే వారికి ఖర్చు పెరిగింది. చిన్న పన్ను చెల్లింపుదారులకు కొంత ఊరట ఇచ్చేలా ఈ బడ్జెట్ రూపొందింది.

