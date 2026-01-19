Union Budget 2026: సాధారణంగా ఆదివారం వస్తే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివుంటాయి. కానీ ఈసారి ఫిబ్రవరి 1 పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండబోతోంది. భారత ఆర్థిక చరిత్రలో అరుదుగా కనిపించే ఒక ఘటనకు ఈ రోజు వేదిక కానుంది. గత 25 సంవత్సరాల్లో జరగని విధంగా, మోదీ ప్రభుత్వం ఆదివారం రోజునే కేంద్ర బడ్జెట్ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టేందుకు నిర్ణయించింది. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత రెండోసారి, అలాగే 2000 సంవత్సరం తర్వాత తొలిసారిగా కేంద్ర బడ్జెట్ ఆదివారం రోజున ప్రజల ముందుకు రానుంది.
ఆదివారం రోజునే బడ్జెట్ ఎందుకు? ఫిబ్రవరి 1, 2026 ఆదివారం రోజున పడుతోంది. సాధారణంగా సెలవు రోజున బడ్జెట్ తేదీ వస్తే, దాన్ని ముందురోజుకు లేదా తర్వాతి రోజుకు మార్చే ఆనవాయితీ ఉంది. కానీ ఈసారి ఆ సంప్రదాయాన్ని పక్కన పెట్టి, అదే రోజున బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో బడ్జెట్ ప్రసంగం చేయనున్నారు.
బడ్జెట్ ప్రభావాన్ని వెంటనే అంచనా వేసేందుకు స్టాక్ మార్కెట్లను కూడా ఆదివారం రోజునే తెరవాలనే అంశంపై చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఇది అమలులోకి వస్తే, పెట్టుబడిదారులకు ఈ రోజు మరింత కీలకంగా మారనుంది.
26 ఏళ్ల తర్వాత పునరావృతమవుతున్న చరిత్ర ఇంతకుముందు 1999లో అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి యశవంత్ సిన్హా ఆదివారం రోజునే కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. దాదాపు 26 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు అదే తరహా సంఘటనను మోదీ ప్రభుత్వం మళ్లీ తీసుకురాబోతోంది. ఈ క్రమంలో నిర్మలా సీతారామన్ ఖాతాలో మరో ముఖ్యమైన రికార్డు చేరనుంది.ఈ బడ్జెట్తో ఆమె వరుసగా తొమ్మిదోసారి కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే ఆర్థిక మంత్రిగా నిలవనున్నారు. వరుసగా తొమ్మిది బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టిన తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించబోతుండగా, మోరార్జీ దేసాయ్, మన్మోహన్ సింగ్, పీ. చిదంబరం వంటి ప్రముఖుల రికార్డులను కూడా ఆమె అధిగమించినట్లవుతుంది.
బడ్జెట్పై అంచనాలు: ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టే ఈ బడ్జెట్పై ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఊరటనిచ్చేలా ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్లలో మార్పులు, రైతులకు మద్దతుగా కొత్త వ్యవసాయ రుణ లక్ష్యాలు, మౌలిక సదుపాయాల రంగానికి భారీ నిధుల కేటాయింపులు ఉండవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఫిబ్రవరి 1, 2 తేదీలపై దేశం దృష్టి: వికసిత భారత్ 2047 లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా ఈ బడ్జెట్ మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. అందుకే ఫిబ్రవరి 1, 2 తేదీలు దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు ఎంతో కీలకంగా మారనున్నాయి. ఈ రెండు రోజుల్లో స్టాక్ మార్కెట్లలో ఎలాంటి ధోరణి కనిపిస్తుందో, బంగారం, వెండి ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయో అన్నదానిపై పెట్టుబడిదారులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.