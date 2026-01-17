Pensioners: రిటైర్డ్ ఉద్యగులకి నిర్మలమ్మ తీపి కబురు.. బడ్జెట్ లో వరాల జల్లు?

Union Budget 2026: 2026 కేంద్ర బడ్జెట్ సమీపిస్తున్న నేపధ్యంలో, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ సమస్య కేంద్రంగా ఉంది. వృద్ధుల రోజువారీ ఖర్చులను తీర్చడానికి ప్రస్తుతం లభిస్తున్న పెన్షన్ పరిమితి కరెక్ట్గా సరిపోవడం లేదు. ప్రత్యేకంగా, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) పరిధిలోని ఉద్యోగులు నెలకు కనీసం రూ. 1,000 మాత్రమే పొందుతున్నారు. ఇది గత 11 సంవత్సరాలుగా మార్చలేదు. ఈ సమయంలో ద్రవ్యోల్బణం తీవ్రంగా పెరగడంతో, రూ. 1,000 పెన్షన్ సరిపోదని.. ఉద్యోగ సంఘాలు దీన్ని గట్టిగా హెచ్చరించాయి.
జనవరి 6న, భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ (BMS) ప్రతినిధులు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిని కలిశారు. సమావేశంలో కనీస పెన్షన్ను పెంచాలన్న డిమాండ్ బలంగా ఉంచారు. మంత్రి సానుకూల స్పందన ఇచ్చి, తగిన పరిశీలన చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇతర ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా నెలకు రూ. 7,000–రూ. 10,000 వరకు పెంచాలన్న డిమాండ్లను పునరుద్ఘాటించాయి.
ఈ సమస్య కేవలం ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. కనీస పెన్షన్ విషయంపై సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు పెండింగ్లో ఉంది. నిపుణులు, 2026 బడ్జెట్లో ఈ అంశం కీలకంగా నిలిచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
దీనితో పాటు, EPFO తన సేవలను మరింత సులభతరం చేయడానికి ఫెసిలిటేషన్ అసిస్టెంట్లను నియమించే చింతనలో ఉంది. ఈ అసిస్టెంట్లు ఖాతా లింకింగ్, పెన్షన్, PF క్లెయిమ్లు, ఇతర అనుబంధ ప్రక్రియల్లో సభ్యులకు సహాయం చేస్తారు. సీనియర్ పెన్షనర్లు తరచుగా ఎదుర్కొనే కార్యాలయ చుట్టు తిరిగే ఇబ్బందులను తగ్గించడానికి, ఈ సహాయకులు నిర్ణీత రుసుముతో సేవలను అందిస్తారు.
ఇలాటి చర్యల ద్వారా పెన్షనర్లకు అందే సేవలు మెరుగవుతాయి, వారిపై ప్రభుత్వ ప్రాసెస్ భారాన్ని తగ్గించటం జరుగుతుంది. 2026 బడ్జెట్ ద్వారా కనీస పెన్షన్ పెంపు, EPFO సేవల సరళీకరణ వంటి నిర్ణయాలు వృద్ధుల ఆర్థిక భద్రతకు కీలకంగా మారనున్నాయి, తద్వారా పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు మరింత గౌరవంగా జీవించగలుగుతారు.