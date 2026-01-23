Budget 2026: సీనియర్ సీటిజన్లు ఏం డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు? వారి గోడును నిర్మలమ్మ వింటారా?

Union Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది సీనియర్ సిటిజన్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నుంచి అనుకూల నిర్ణయాలు వస్తాయనే ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. గత బడ్జెట్లో సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారులకు స్టాండర్డ్ డిడక్షన్తో కలిపి రూ.12.75 లక్షల వరకు ఉపశమనం లభించినా, వృద్ధులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగ్గ రాయితీలు మాత్రం లభించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త పన్ను విధానంలో తమకు కూడా ప్రత్యేక వెసులుబాట్లు కల్పించాలని సీనియర్ సిటిజన్లు కేంద్రాన్ని కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న న్యూ ట్యాక్స్ రీజిమ్లో 60 ఏళ్లలోపు వ్యక్తులు, 80 ఏళ్లకు పైబడిన సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లు అందరికీ ఒకే విధమైన పన్ను స్లాబ్లు వర్తిస్తున్నాయి. ఇది న్యాయసమ్మతంగా లేదని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. గతంలో పాత పన్ను విధానంలో సీనియర్ సిటిజన్లకు రూ.3 లక్షలు, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు రూ.5 లక్షల వరకు ప్రాథమిక మినహాయింపు ఉండేది.
కానీ కొత్త విధానంలో ఆ వ్యత్యాసాన్ని తొలగించి అందరికీ ఒకే విధంగా రూ.4 లక్షల ప్రాథమిక మినహాయింపును నిర్ణయించారు. పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, ముఖ్యంగా వైద్య ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, వృద్ధులకు ప్రత్యేక పన్ను స్లాబ్లు తిరిగి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని ట్యాక్స్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వయసు పెరిగే కొద్దీ వైద్య అవసరాలు, చికిత్సలపై ఖర్చు భారీగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం సెక్షన్ 80డీ కింద లభిస్తున్న ఆరోగ్య బీమా మినహాయింపులు సరిపోవడం లేదని నిపుణులు అంటున్నారు. కొత్త పన్ను విధానంలో అనేక మినహాయింపులు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల వృద్ధులు ఎక్కువ ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారని ట్యాక్స్2విన్ సీఈఓ అభిషేక్ సోని అభిప్రాయపడ్డారు. పెన్షన్, వడ్డీ ఆదాయాలపై పడే పన్ను భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రాథమిక మినహాయింపు పరిమితిని పెంచడంతో పాటు, వైద్య ఖర్చుల కోసం అదనపు మినహాయింపులు ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు.
బడ్జెట్ 2026 నుంచి సీనియర్ సిటిజన్లు ఆశిస్తున్న ప్రధాన విషయం ఒక్కటే.. వయస్సును ఆధారంగా చేసుకుని పన్ను విధానంలో ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పించడం. యువతతో సమానంగా వృద్ధులపై కూడా పన్ను భారాన్ని మోపడం సామాజిక న్యాయానికి విరుద్ధమని వారు భావిస్తున్నారు. కనీసం 60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి అధిక మినహాయింపు పరిమితి లేదా తక్కువ పన్ను రేట్లు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈసారి బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం ఈ అంశాన్ని పట్టించుకోకపోతే, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, వైద్య ఖర్చుల మధ్య వృద్ధుల ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలహీనమయ్యే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.