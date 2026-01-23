Union Budget 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్లో వ్యవసాయ రంగానికి కీలక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. సంప్రదాయ సాగు పద్ధతుల నుంచి ఆధునిక సాంకేతికత ఆధారిత స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ వైపు వ్యవసాయ రంగాన్ని మలిచే లక్ష్యంతో కేంద్రం ముందుకు సాగుతోంది. దీనిలో భాగంగా వ్యవసాయానికి భారీగా నిధులు కేటాయించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తాజా అంచనాల ప్రకారం, ఈసారి వ్యవసాయ రంగానికి దాదాపు రూ.1.50 లక్షల కోట్ల వరకు కేటాయింపులు ఉండే అవకాశముంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025–26లో ఈ కేటాయింపు రూ.1.37 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.
ఈ బడ్జెట్లో వ్యవసాయానికి కేవలం సబ్సిడీలకే పరిమితం కాకుండా, ఉత్పాదకత పెంపు, మార్కెట్ ఆధారిత వృద్ధి, దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వం వంటి అంశాలపై విధాన నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈసారి సబ్సిడీ సంస్కరణలు, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే సాగు విధానాలు, కోల్డ్ స్టోరేజ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ, డిజిటల్ వ్యవసాయం వంటి అంశాలు ప్రధాన ప్రాధాన్యాలుగా ఉండనున్నాయి.
రైతుల ఆదాయాలను పెంచే దిశగా పశుపోషణ, ఉద్యానవనాలు, మత్స్య సంపద వంటి అనుబంధ రంగాలపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారు. ప్రాథమిక నివేదికలు, బడ్జెట్ అంచనాల ఆధారంగా చూస్తే, కేటాయింపుల పెంపు, డిజిటల్ సాంకేతికత స్వీకరణ, వాతావరణ అనుకూల పద్ధతుల అమలుతో వ్యవసాయ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద ప్రస్తుతం ఏడాదికి రూ.6,000గా ఉన్న నగదు సహాయాన్ని రూ.8,000కు పెంచే ప్రతిపాదన కూడా పరిశీలనలో ఉందని సమాచారం. దీని ద్వారా చిన్న, సన్నకారు రైతులకు మరింత మద్దతు లభించే అవకాశముంది.
అదే సమయంలో వ్యవసాయ రుణాల పరిమితులను పెంచే దిశగా కూడా చర్యలు తీసుకునే సూచనలు ఉన్నాయి. పాడి పరిశ్రమ, పశుసంవర్ధక రంగం, మత్స్య పరిశ్రమలకు రుణాలు సులభంగా అందేలా పూచీకత్తు లేని రుణాల గడువును, పరిమితిని విస్తరించనున్నారు. రైతులను మోసం చేసే నకిలీ విత్తనాల విక్రయాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది. రైతులకు నష్టం కలిగించే వారికి రూ.30 లక్షల వరకు జరిమానా లేదా మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష విధించేలా కొత్త విత్తన చట్టాన్ని తీసుకురావాలనే ఆలోచనలో ఉంది.
దీనితో పాటు అధిక దిగుబడులు ఇచ్చే, తెగుళ్లను తట్టుకునే నాణ్యమైన విత్తనాల అభివృద్ధి కోసం జాతీయ స్థాయి మిషన్ను మరింత బలోపేతం చేయనున్నారు. పంటల నిల్వ కోసం గిడ్డంగుల సంఖ్య పెంపు, శీతలీకరణ సదుపాయాల విస్తరణ, పంటకోత అనంతరం జరిగే నష్టాలను తగ్గించే చర్యలపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారు. రైతులకు మెరుగైన ధరలు లభించేలా మరిన్ని వ్యవసాయ మార్కెట్లను ఈ-నామ్ ప్లాట్ఫామ్తో అనుసంధానం చేయనున్నారు.
సాంకేతికత ఆధారిత డిజిటల్ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు అగ్రిస్టాక్ వంటి కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా అమలు చేయనున్నారు. రైతుల డేటా, భూమి రికార్డులు, మార్కెట్ ప్లాట్ఫామ్లను ఏకీకృతం చేసే డిజిటల్ కార్యక్రమాలకు నిధులు కేటాయిస్తూ వ్యవసాయ రంగ సామర్థ్యాన్ని పెంచే దిశగా కేంద్రం కీలక అడుగులు వేయనుంది. మొత్తంగా చూస్తే, బడ్జెట్ 2026–27లో వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధునికీకరణ, స్థిరత్వం, రైతుల ఆదాయ వృద్ధి దిశగా ముందుకు నడిపించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.