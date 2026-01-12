Bandi Sanjay On Da Hike: డీఏ ఇవ్వడం వెనుక మతలబు అదే.!. రేవంత్ రెడ్డి బండారం బైటపెట్టిన బండి సంజయ్..

Bandi Sanjay fires on congress over da hike for govt employees: ఒక వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కోర్టులకు వెళ్లే పెద్ద ఇరకాటంలో పడతామనితెలిసే పండగ వేళ ఏదో డీఏ పెంపు చేసినట్లు బిల్డప్ లుఇస్తున్నాడని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఏకీపారేశారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి పండగ వేళ శుభవార్త చెప్పింది. ఈ క్రమంలో పెండింగ్ లో ఉన్న డీఏల్లో ఒక డీఏను విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు .. డీఏను 30.03 శాతం నుంచి 3.67 శాతంకు పెంచుతూ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఈ పెరిగిన డీఏ 2024 జులై 1 నుంచి వర్తించనుందని తెలిపింది.
అదే విధంగా జనవరి నెల వేతనంతో పాటుగా పెరిగిన డీఏను ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 1న చెల్లించనున్నట్లు కూడా ప్రకటించింది. 2023 జులై 1 నుంచి గతేడాది 2025 వరకు డిసెంబర్ 31వరకు ఉన్న డీఏ బకాయిలను జీపీఎఫ్ అకౌంట్ లోకి జమచేయనుంది.
ఈ నిర్ణయంలో ప్రభుత్వంపై నెలకు రూ. 227కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది. అయితే.. డీఏ పెంపు వల్ల జిల్లా పరిషత్, మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగులకు సైతం ఈ డీఏను వర్తింప చేయనున్నారు. అదే విధంగా.. యూనివర్సిటీ టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ ఉద్యోగులు కూడా ఈ డీఏ వర్తించనుంది.
అయితే.. డీఏ పెంపుపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇన్ని రోజులు లేనిది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రేమ చూపించడానికి అసలు కారణం మరోకటి ఉందన్నారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఐదు డీఏలను పెండింగ్ లో పెట్టిందని, ఒక వేళ ఈ నెల డీఏ తో కలిపి ఆరుపెండింగ్ లో ఉన్నట్లు అవుతుందని బండి సంజయ్ అసలు వాస్తవాలుబైటపెట్టారు.
ఒక వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరోసారి హైకోర్టులకు వెళ్తే ధర్మాసనం సీరియస్ అయితే.. అన్ని డీఏలను ఇవ్వాల్సిందే అంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అయోమయంలో పడుతుందని, అందుకు ముందు జాగ్రత్తగా ఒక డీఏ విడుదల చేసి ఏదో మంచి చేసినట్లు కలరింగ్ ఇస్తున్నాడని రేవంత్ రెడ్డిపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఒక వేళ ఆరు డీఏలు పెండింగ్ లో ఉంటే.. ఆ రాష్ట్రంలో మాంద్యం ఉన్నట్లు లెక్కగా అవుతుందని బండి సంజయ్ అన్నారు.
ఇవన్ని క్యాలిక్యులేష్ చేసుకుని మాత్రమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డీఏ విడుదల చేసిందని కానీ వీరికి మాత్రం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ఏ మాత్రం ప్రేమలేదని బండి సంజయ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బండారం బైటపెట్టారు. మరోవైపు ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హమీలను కాంగ్రెస్ నెరవేర్చలేదన్నారు.
6 గ్యారంటీలు ఏమయ్యాయన్నారు. అదేవిధంగా.. మహిళలకు 2, 500, స్కూటీలు, పెన్షన్ 4 వేలు, నిరుద్యోగులకు 4 వేలు, పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తామన్నాడని ఇవన్ని ఎక్కడ నెరవేర్చాడని కాంగ్రెస్ ను ఏకీపారేశారు. మొత్తంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండెళ్లు అవుతున్న కూడా ఇప్పటికే ప్రజలకు చేసిన మేలు లేదని బండి సంజయ్ అన్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ఇంటిపోరుతోనే కుదేలవుతుందని అన్నారు. తెలంగాణలో రాబోయేఎన్నికల్లో బీజేపీ జెండా ఎగుర వేయడం ఖాయమని బండి సంజయ్ జోస్యం చెప్పారు.