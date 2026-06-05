/Hyderabad: మందు బాబులకు అలెర్ట్‌.. ఆగస్టు 31 నుంచి ఆ బ్రాండ్ల విస్కీ, వోడ్కా తయారీ బంద్, ఫ్యాక్టరీ మూసివేత!

United Spirits To Shut Hyderabad Unit: హైదరాబాద్లోని మల్కాజిగిరిలో మద్యం తయారీ యూనిట్ మూతపడబోతోంది. దీనివల్ల మందు ప్రియులకు పెద్ద షాక్ తగిలింది. మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఆగస్టు 31 నుంచి ఈ ఫ్యాక్టరీని మూసివేస్తున్నట్లు యునైటెడ్ స్పిరిట్ సంస్థ వెల్లడించింది. విస్కీ, రమ్ వంటి పానీయాలను ఉత్పత్తి చేసే ఈ యూనిట్, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు రూ.599 కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
అంతకుముందే నాచారం యూనిట్ను మూసివేసిన యునైటెడ్ స్పిరిట్స్, ఇప్పుడు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయని చెప్పవచ్చు. మల్కాజిగిరిలోని ఈ యూనిట్ను కూడా ఆగస్టు 31 నుంచి నిలిపివేస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
మార్కెట్ పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. విస్కీ , రమ్ వంటివి తయారు చేసే ఈ యూనిట్, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో రూ.599 కోట్ల ఆదాయాన్ని కూడా గడించింది.
తమ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ను క్రమబద్ధీకరించడం, ఆధునీకరించడమే లక్ష్యంగా, ఆగస్టు 2026 చివరి నాటికి హైదరాబాద్ యూనిట్ను మూసివేస్తున్నట్లు పానీయాల దిగ్గజం యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ తెలిపింది. ఒకవేళ ఎక్సైజ్ లైసెన్స్ను వేరే సంస్థకు విజయవంతంగా బదిలీ చేస్తే, ఆ మూసివేత ప్రక్రియ ఆధారపడి ఉంటుంది.
అయితే, ఈ యూనిట్ను అమ్మే విషయంలో ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ఒప్పందం కుదరలేదు. వ్యాపార పునర్నిర్మాణం ద్వారా పని సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడమే కంపెనీ ఉద్దేశ్యం. సరఫరా వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే క్రమంలో ఈ యూనిట్ను మూసివేస్తున్నప్పటికీ, కంపెనీ మొత్తం ఆదాయంలో ఈ యూనిట్ పాత్ర చాలా కీలకమైనది.
లైసెన్స్ బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తయి, అవసరమైన అనుమతులు లభిస్తే, మల్కాజిగిరి యూనిట్లోని ఫ్యాక్టరీ కార్యకలాపాలు 2026 ఆగస్టు 31 నాటికి పూర్తిగా ఆగిపోతాయి. ప్లాంట్ మూసివేత , లైసెన్స్ బదిలీ పనులు జరుగుతున్నప్పటికీ, తయారీ యూనిట్ అమ్మకం మాత్రం ఇంకా అధికారికంగా ఖరారు కాలేదు.