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Hyderabad: మందు బాబులకు అలెర్ట్‌.. ఆగస్టు 31 నుంచి ఆ బ్రాండ్ల విస్కీ, వోడ్కా తయారీ బంద్, ఫ్యాక్టరీ మూసివేత!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 05, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:54 AM IST

United Spirits To Shut Hyderabad Unit: హైదరాబాద్‌లోని మల్కాజిగిరిలో మద్యం తయారీ యూనిట్ మూతపడబోతోంది. దీనివల్ల మందు ప్రియులకు పెద్ద షాక్ తగిలింది. మార్కెట్ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఆగస్టు 31 నుంచి ఈ ఫ్యాక్టరీని మూసివేస్తున్నట్లు యునైటెడ్ స్పిరిట్ సంస్థ వెల్లడించింది. విస్కీ, రమ్ వంటి పానీయాలను ఉత్పత్తి చేసే ఈ యూనిట్, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు రూ.599 కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 

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యునైటెడ్ స్పిరిట్స్

అంతకుముందే నాచారం యూనిట్‌ను మూసివేసిన యునైటెడ్ స్పిరిట్స్, ఇప్పుడు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయని చెప్పవచ్చు. మల్కాజిగిరిలోని ఈ యూనిట్‌ను కూడా ఆగస్టు 31 నుంచి నిలిపివేస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.   

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యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ హైదరాబాద్ ఫ్యాక్టరీ బంద్

మార్కెట్ పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. విస్కీ , రమ్ వంటివి తయారు చేసే ఈ యూనిట్, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026లో రూ.599 కోట్ల ఆదాయాన్ని కూడా గడించింది.  

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మల్కాజిగిరి యునైటెడ్ స్పిరిట్స్

తమ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్‌వర్క్‌ను క్రమబద్ధీకరించడం, ఆధునీకరించడమే లక్ష్యంగా, ఆగస్టు 2026 చివరి నాటికి హైదరాబాద్ యూనిట్‌ను మూసివేస్తున్నట్లు పానీయాల దిగ్గజం యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ తెలిపింది. ఒకవేళ ఎక్సైజ్ లైసెన్స్‌ను వేరే సంస్థకు విజయవంతంగా బదిలీ చేస్తే, ఆ మూసివేత ప్రక్రియ ఆధారపడి ఉంటుంది.  

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హైదరాబాద్ వైన్ ఫ్యాక్టరీ మూసివేత

అయితే, ఈ యూనిట్‌ను అమ్మే విషయంలో ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ఒప్పందం కుదరలేదు. వ్యాపార పునర్నిర్మాణం ద్వారా పని సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడమే కంపెనీ ఉద్దేశ్యం. సరఫరా వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే క్రమంలో ఈ యూనిట్‌ను మూసివేస్తున్నప్పటికీ, కంపెనీ మొత్తం ఆదాయంలో ఈ యూనిట్ పాత్ర చాలా కీలకమైనది.  

united spirits malkajgiri unit closure5/5

మల్కాజిగిరి యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ఫ్యాక్టరీ బంద్

లైసెన్స్ బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తయి, అవసరమైన అనుమతులు లభిస్తే, మల్కాజిగిరి యూనిట్‌లోని ఫ్యాక్టరీ కార్యకలాపాలు 2026 ఆగస్టు 31 నాటికి పూర్తిగా ఆగిపోతాయి. ప్లాంట్ మూసివేత , లైసెన్స్ బదిలీ పనులు జరుగుతున్నప్పటికీ, తయారీ యూనిట్ అమ్మకం మాత్రం ఇంకా అధికారికంగా ఖరారు కాలేదు.

TAGS:
united spirits hyderabad plant shutdown
malkajgiri united spirits factory closed
hyderabad liquor factory closing news

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