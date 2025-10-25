Unmarried Actresses: 50 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరిగా ఉన్న అందమైన హీరోయిన్లు వీళ్లే!

Unmarried Actresses Over 50: సినిమా ప్రపంచంలో తెరపై కనిపించిన తారల జీవితాలు రియల్ లైఫ్లో అంత అందంగా లేవు. వెండితెరపై తమ అందం, నటనతో మెరిసిన తారలు ఇప్పుడు ప్రేమ, పెళ్లిళ్లకు దూరంగా ఉన్నారు. కానీ ఒకప్పుడు సినిమా ప్రపంచాన్ని ఏలిన తారలు ఇప్పుడు సినిమా పరిశ్రమకు దూరంగా ఉన్నారు. మరికొందరు సినిమాల్లో ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 50 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరిగా ఉన్న హీరోయిన్లు వీరే.
సుస్మితా సేన్ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోని టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరు. ఆమె హిందీలో అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది. తెలుగులో నాగార్జునతో కూడా కలిసి పనిచేసింది. ఈ నటి ఇప్పటికీ సినిమాల్లో చురుగ్గా ఉంది. కానీ ఆమెకు ఇంకా పెళ్లి చేసుకునే సమయం లేదు. ప్రస్తుతం ఆమెకు 54 సంవత్సరాలు. కానీ ఆమె పెళ్లి చేసుకోకుండానే ఇద్దరు అమ్మాయిలను దత్తత తీసుకుంది.
టబు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోని టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరు. ఆమె చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్ వంటి స్టార్ హీరోలతో నటించింది. తెలుగు, హిందీ భాషల్లో అనేక హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన టబు ఇప్పటికీ సినిమాల్లో నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు 53 సంవత్సరాలు. కానీ ఆమె వివాహానికి దూరంగా ఒంటరి జీవితాన్ని గడుపుతోంది.
శోభన సినీ పరిశ్రమలో సీనియర్ హీరోయిన్. ఈ నటి తన అందమైన కళ్ళు, అద్భుతమైన నృత్యం, సహజ నటనకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఒకప్పుడు సీనియర్ హీరోల సరసన నటించిన శోభన, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా కూడా పనిచేస్తోంది. మరోవైపు, ఆమె క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కూడా నేర్చుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు 54 సంవత్సరాలు. ఆమె ఇప్పటికీ అవివాహితురాలు, ఒంటరిగా నివసిస్తోంది.
అమీషా పటేల్ తెలుగు, హిందీ భాషల్లో అనేక హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది. ఆమె చాలా కాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంది. ఇటీవల 'గదర్ 2' చిత్రంతో రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమెకు 50 ఏళ్లు. కానీ ఆమె ఇంకా వివాహానికి దూరంగా ఉండి సీరియల్ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.
నగ్మా ఒకప్పుడు తెలుగులో సంచలనం సృష్టించిన హీరోయిన్. తన అందంతో పాటు నటనతోనూ ఆకట్టుకుంది. ఈ బ్యూటీ ప్రేమకథలు అప్పట్లో హాట్ టాపిక్ గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆమెకు 50 ఏళ్లు. ఆమె ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఆమె సినిమాలకు కూడా దూరంగా ఉంది.