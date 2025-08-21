Chiranjeevi Birthday: మీరెప్పుడూ చూడని చిరంజీవి అరుదైన టాప్‌ 10 ఫొటోలు ఇవే..

Unseen Top 10 Photos Of Chiranjeevi For His Birthday Special: సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర నటుడిగా కొనసాగుతున్న చిరంజీవి ఈ ఏడాది ఆగస్టు 22వ తేదీతో 70వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. దశాబ్దాలుగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న చిరంజీవికి సంబంధించి అత్యంత అరుదైన ఫొటోలు చూద్దాం.
ఏపీలోని మొగల్తూరులో జన్మించిన చిరంజీవి కుటుంబ బాధ్యతలపరంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తిరిగారు. నటుడిగా మారిన తర్వాత తమిళనాడులో తిరిగి అక్కడ కొన్నేళ్లు బతికారు. అనంతరం హైదరాబాద్లో స్థిర నివాసం ఏర్పరుచుకున్నారు. స్వయంకృషితో ఎదిగిన చిరంజీవి జీవితంలో ఎన్నో ఘట్టాలు ఉన్నాయి.
చిరంజీవికి కుటుంబమంటే ప్రాణం. ఎప్పటికీ ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉండాలని భావిస్తుంటారు. తరచూ కుటుంబసభ్యులు కలుసుకునేలా ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. శుభదినాలు, పండుగలు, పెళ్లిళ్లు ఇలా ఏవి ఉన్నా కుటుంబమంతా ఒకచోట ఉండాలని చిరంజీవి తపన పడుతుంటారు.
తన తల్లి అంజనమ్మ అంటే చిరంజీవికి పంచప్రాణాలు. ఎవరితో ఉంచుకోకుండా తనతోనే ఉండాలని చిరంజీవి పట్టుబడ్డారు. తన నివాసంలోనే తల్లి అంజనమ్మ ఉంటున్నారు. ఆమె పుట్టినరోజును చిరంజీవి మరచిపోకుండా చేస్తుంటారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవికి తన చెల్లెళ్లు, తమ్ముళ్లు అంటే ఎంతో ఇష్టం. చిన్నప్పటి నుంచి వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వారిని జీవితంలో స్థిరపడేలా చేశారు. ఎంత పెద్దవారైనా చిరంజీవికి నాగబాబు, పవన్ కల్యాణ్ తన ముందు చిన్నపిల్లలుగా భావిస్తుంటారు. వారు ఎదిగితే సంతోషించే వారిలో చిరంజీవి మొదటి వ్యక్తి.
ముఖ్యంగా తమ్ముళ్లు నాగేంద్ర బాబు, పవన్ కల్యాణ్ భవిష్యత్పై చిరంజీవి ఎంతో శ్రద్ధ పెట్టేవారు. నిర్మాతగా నాగబాబు తీవ్ర సంక్షోభంలోకి వెళ్తే చిరంజీవి గట్టెక్కించారట. పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయంగా ఎదగడంలో చిరంజీవి సహాయం ఎంతో ఉంది.
నేటి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను చిరంజీవి అతడి సతీమణి సురేఖ తమ సొంత కొడుకులా పెంచారు. సురేఖను పవన్ కల్యాణ్ వదినగా కాకుండా అమ్మలా భావిస్తుంటాడు. ఇదే విషయాన్ని చాలాసార్లు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. పవన్ ఎదుగుదలలో చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ పాత్ర ఎంతో ఉంది.
సినీ పరిశ్రమలో అందరి నటులతో చిరంజీవి పని చేశారు. నందమూరి తారక రామారావు, అక్కినేని నాగేశ్వర రావు, కృష్ణ, శోభన్ బాబు ఇలా అందరితో చిరంజీవికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. వారిలో కొందరితో చిరంజీవి నటించారు కూడా.
అందరూ హీరోయిన్లతో చిరంజీవి నటించారు. విజయశాంతి, సౌందర్య, రాధ, జయసుధ, శ్రీదేవి, సుహాసిన, మీనా ఇలా అందరితో చిరంజీవి విజయవంతమైన కాంబినేషన్. అలనాటి హీరోయిన్లతో చిరంజీవి ఇప్పటికీ సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు. తరచూ వారిని కలుస్తుంటారు.
రాజకీయంగా చిరంజీవికి ఎంతో మంది ఆత్మీయులు ఉన్నారు. వారిలో తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావుతోపాటు అతడి కుమారుడు కేటీఆర్తో చిరంజీవికి మంచి అనుబంధం ఉంది. తరచూ వీరు కలుస్తుంటారు. చిరంజీవికి కవిత అంటే చాలా ఇష్టం.
తన కొడుకు రామ్ చరణ్ తేజను చూసి చిరంజీవి ఎప్పుడూ గర్వపడుతుంటారు. రామ్ చరణ్ తండ్రి నేను అని చిరంజీవి గర్వంగా చెబుతారు. వీరిద్దరూ తండ్రీ కొడుకులు మాదిరి కాకుండా మంచి స్నేహితుల్లా ఉంటారు. స్టార్ హీరోగా చరణ్ ఎదగడంలో చిరంజీవి పాత్ర ఎంతో ఉంది.