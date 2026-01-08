Senior Citizens Pension Scheme 2026 India: సంక్రాంతి కానుకగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా సీనియర్ సిటిజన్లకు పెన్షన్ అందించేందుకు సిద్ధమైంది. దీని ద్వారా ఇంట్లో ఉండే 60 సంవత్సరాలు నిండిన వారు పెన్షన్ పొందవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Senior Citizens Pension Scheme 2026 India: పెన్షనర్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలపబోతోంది. సంక్రాంతి సందర్భంగా పెన్షనర్ల కోసం ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. ఇక నుంచి పెన్షన్స్ కోసం ఎలాంటి కార్యాలయాలకు వెళ్లకుండానే ఇంటి వద్దే అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సీనియర్ సిటిజన్లును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే పెన్షన్ పంపిణీ ప్రక్రియను సులభతరం చేసేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
60 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు కలిగిన సీనియర్ సిటిజన్లు చాలా వరకు పెన్షన్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను సందర్శించాల్సిన అవసరం లేకుండా వృద్ధాప్య పెన్షన్ను ఇంటి వద్దే అందించబోతున్నట్లు యూపీ సర్కార్ ప్రకటించింది..
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని అన్ని కుటుంబాలకు ప్రత్యేకంగా 'ఒక కుటుంబం-ఒక గుర్తింపు' పథకంలో భాగంగా 12-అంకెల గుర్తింపు సంఖ్య కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే కుటుంబ సభ్యులందరి వయస్సు, చిరునామా, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ నెంబర్ ప్రకారం, 60 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా 59 ఏళ్లు నిండిన వారికి నమోదు ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించింది.
అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాబోయే 90 రోజుల్లో 59 ఏళ్లు పూర్తిగా నిండిన సీనియర్స్ పేర్లను ముందుగానే పెన్షన్ జాబితాలో చేర్చి.. విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. అర్హత కలిగిన వారికి ప్రభుత్వమే నేరుగా SMS, వాట్సాప్ లేదా ఫోన్ కాల్ ద్వారా సంప్రదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పెన్షన్ అప్లే చేసుకున్నవారికి ప్రభుత్వం 15 రోజుల్లో ఆమోదించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఆధార్-లింక్డ్ బ్యాంక్ ఖాతాలో నేరుగా జమ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇప్పటికే 67.5 లక్షల మంది సీనియర్ సిటీజన్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వీరు ప్రతి నెల రూ.1,000 వరకు పెన్షన్ పొందుతున్నారు. అయితే, అతి త్వరలోనే ఇటీవలే అప్లై చేసుకున్నవారికి ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తర్వాత పెన్షన్ జమ అవ్వబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ప్రతి మూడు నెలలకు ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ పెన్షన్ను జమ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం..
అంతేకాకుండా ఈ పథకం జాతీయ వృద్ధాప్య పెన్షన్ పథకం కింద పని చేస్తుందని యూపీ సర్కార్ తెలిపింది. అలాగే వృద్ధులు కుటుంబ గుర్తింపు కార్డు లేకపోతే.. పెన్షన్ పథకం పనిచేయదని కూడా యూపీ సర్కార్ తెలిపింది. అయితే, ఇప్పటీ గుర్తింపు కార్డు లేని వారు నేరుగా familyid.up.gov.in నమోదు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.